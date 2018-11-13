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      Под Одессой полиция освободила из рабства около 100 человек

      99 Читати новину українською
      Полиция освободила из рабства 94 человека
      Полиция освободила из рабства 94 человека / Скриншот

      Работники полиции задержали 13 членов преступной группировки, которые удерживали около 100 человек, заставляя их бесплатно работать на сельскохозяйственных работах.

      Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

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      Сотрудники полиции изъяли у задержанных оружие и автомобили Mercedes и BMW. А также миллион гривен наличными.

      Семейная пара, обоим по 38 лет, гражданин Грузии и гражданка Украины, организовали в Одесской области сельхозпредприятие, на котором несколько лет бесплатно работало около сотни человек,
      – рассказал Князев.

      Людей обманом заманивали специальные вербовщики, которые находили их в основном на железных дорогах.

      "Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату 450-500 грн в день, жилье и питание. За каждого доставленного, вербовщики получали по 500 грн", – добавил Князев.

      По прибытии на место, у пострадавших сразу забирали документы, телефоны и заставляли работать в поле по 13 часов, непокорных избивали.

      Смотрите видео: правоохранители освободили из рабства 94 человека

       

      Теги: Полиция Новости Одессы Новости Украины Трудовое рабство
      Источник: 24 Канал
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