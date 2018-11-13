Под Одессой полиция освободила из рабства около 100 человек

Работники полиции задержали 13 членов преступной группировки, которые удерживали около 100 человек, заставляя их бесплатно работать на сельскохозяйственных работах.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

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Сотрудники полиции изъяли у задержанных оружие и автомобили Mercedes и BMW. А также миллион гривен наличными.

Семейная пара, обоим по 38 лет, гражданин Грузии и гражданка Украины, организовали в Одесской области сельхозпредприятие, на котором несколько лет бесплатно работало около сотни человек,

– рассказал Князев.

Людей обманом заманивали специальные вербовщики, которые находили их в основном на железных дорогах.

"Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату 450-500 грн в день, жилье и питание. За каждого доставленного, вербовщики получали по 500 грн", – добавил Князев.

По прибытии на место, у пострадавших сразу забирали документы, телефоны и заставляли работать в поле по 13 часов, непокорных избивали.

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