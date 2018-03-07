4 идеи букетов к 8 марта: коробки, сладости, овощи-фрукты и бумага

Цветы остаются не только универсальным, но и беспроигрышным подарком к 8 марта. Еще больше букету пахучих роз, тюльпанов, нарциссов, а изысканных пионов и гладиолусов ваша любимая обрадуется, когда такой подарок вы подготовите для нее особым образом. И, как оказывается, используя не только цветы.

Сайт "24" предлагает несколько небанальных идей, которые помогут не только поразмышлять над более оригинальным букетным удовольствием, а еще изготовить его своими руками.

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Подарки на 8 марта своими руками

Цветы в коробке

Удачно скомбинированные букеты, завернутые в умело подобранную бумагу и перевязанные лентой, которая делает завершающий акцент композиции, не теряют своей популярности. Однако, у них уже появились "конкуренты", стремительно занимают позиции на рынке – коробки. Квадратные, прямоугольные, круглые или в форме сердца – в каждую из них, аккуратно сложенными рядами, можно поместить как один вид цветов – в основном розы или пионы, так и сделать цветочную композицию из разных сортов, добавив к ней элементы декора.

Цветы в коробке​

Кроме того, что такой подарок выглядит эстетично, он также практичный. Во-первых, цветы, находясь в коробке, на дне которой уже есть губка с водой, будут сохранять свою свежесть и яркие краски минимум две недели. Во-вторых, не стоит бояться переносить, перевозить или прятать такой подарок, ведь коробка убережет букет от повреждений. А в-третьих, такую ​​композицию можно гармонично дополнить сладостями. Если ваша девушка или жена их обожает, то смело прячьте среди цветов конфеты или королевский десерт – макаруны.

К слову, большим спросом для тех, кто неравнодушен к сладкому, пользуются конфетно-шоколадные букеты.

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Цветы в коробке​

Сладкий букет

Это в прямом смысле вкусный подарок, которым когда-нибудь таки придется полакомиться. Идея формировать сладкие композиции принадлежит немецким торговцам, которые почти два десятилетия назад продавали на улицах городов пучки карамелек, перевязанные лентами. Такой замысел сразу переняли американцы. Они начали соединять в букеты карамельки в форме цветков на палочке, которые перед этим заворачивали в красивую упаковку. Впоследствии в европейских странах и, наконец, в Украине к таким подаркам начали добавлять живые и искусственные цветы, а также украшения – бантики, бусинки, перышки.

Сегодня существует немало способов, чтобы изготовить такой букет своими руками. Среди базовых материалов, которые будут вам для этого нужны, – конфеты, глянцевая бумага, скотч, а также пенопласт и нити. Далее положитесь уже на собственную фантазию, а главное – руководствуйтесь желанием приятно и сладко удивить свою возлюбленную.

Букет из конфет​

Букет из конфет​

Овоще-фруктовый заряд

Изготавливая своими руками такой букет, советуем определяться, будет ли он чисто овощным, или только фруктовым, или же сочетать и овощи, и фрукты. После этого сходите в магазин или на рынок и запаситесь плодами, чтобы в случае неудачной попытки создать подарок за ними не пришлось бежать снова. К слову, они должны быть достаточно спелыми и без пятен. Для начала весеннего сезона в овоще-фруктовую композицию подойдут все ингредиенты, которые предлагают магазинные полки: огурец, помидор, перец, морковь, лимон, лайм, грейпфрут, апельсин, хурма, даже бананы, гранаты и виноград. Здесь важно удачно совместить цветовую гамму, которая и так и будет радовать яркостью.

Букет из овощей и фруктов​

Еще вместо создания композиции из целых фруктов и овощей, можете попробовать технику резьбы карвинг. К нужным Вам, например, бумаге и ниткам, добавьте нож и ножницы. Выигрышно будет, если витаминную композицию из овощей и фруктов таки дополнить живыми цветами.

Смотрите видео, как сделать своими руками букет из овощей и фруктов:

Бумажные цветы

А вот такой букет свою владелицу порадует дольше: смотреть на него и вспоминать весенние ароматы можно будет и поздней осенью, и холодной зимой.

Букет из бумажных цветов​

При изготовлении композиции главное не пренебрегать аккуратностью, ведь работать придется с бумагой, картоном, клеем, бусинками, бисером, нитками и другими предметами рукоделия. Выбирать для этой композиции стоит гофрированную бумагу. Она – удобная в работе, потому что изделия из него легко поддаются любой форме или подкрашиваются. Беря весеннюю тематику, можно остановиться на изготовлении тюльпанов, нарциссов, крокусов и, конечно, роз. Кроме бумаги, из которой будете формировать эти цветы, вам понадобятся ножницы, клей, проволока, возможно зубочистки. Весь процесс займет до часа времени, если вы предварительно потренируетесь.

Смотрите видео, как сделать букет из бумажных цветов:

Поэтому выбирайте из предложенных идей ту, которая больше всего поразит вашу любимую, фантазируйте с формой, цветом и инструментами, а главное – вкладывайте в изделие частичку тепла и души.