Странно говорить о безопасности России, – Зеленский раскритиковал позицию президента Бразилии
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу заявлений президента Бразилии Лулы да Силвы. Он назвал позицию Силвы вызывающей грусть и пригласил бразильского коллегу к диалогу.
Президент Бразилии заявил, что Украина, как и Россия, не заинтересована в мире, а обе страны "просто хотят выиграть войну" На эти слова остро отреагировал Владимир Зеленский в интервью бразильскому медиа, передает 24 Канал.
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Что именно сказал украинский президент
К сожалению, поддержка россиян – это не личная позиция Лулы да Силвы. Его советник, посол Селсо Аморим во время встречи с Зеленским в Киеве также поддержал государство-агрессора. Аморим считает, что "любые мирные переговоры должны учитывать реальные проблемы безопасности России".
Владимир Зеленский говорит, что не совсем понимает такую позицию и ему очень грустно слышать такие заявления.
Заявления Лулы совсем не приносят покоя. Удивительно говорить о безопасности России. Только Россия, Путин и Лула говорят о безопасности России, о гарантиях, которые должны быть предоставлены для безопасности России,
– подчеркнул он.
Украинский президент отметил, что Бразилия – миролюбивая страна. Она ни с кем не воюети ее уважают больше, чем Россию. Тем удивительнее слышать заявления в поддержку агрессора от главы этой латиноамериканской страны.
Зеленский акцентировал: Путин ничем не отличается от любого колонизатора, потому что он "постоянно лжет, постоянно манипулирует, постоянно дезинформирует", а также убивает и насилует – руками своих солдат. Так зачем же президенту Бразилии соглашаться с российскими нарративами о "стремлении к миру" и "интересах России"?
Если президент Лула хочет мне что-нибудь сказать, пусть он сядет и скажет мне. И я думаю, что мы покончим с этим. Честно говоря, я думал, что он шире понимает мир,
– сказал Зеленский.
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Какое содержание заявлений Лулы да Силвы
Бразильский президент давно известен своей поддержкой Путина.
- В конце июля он заявил, что мир устал от войны в Украине, а Зеленский и Байден виноваты в том, что не договариваются с Путиным. А впоследствии пожаловался, что его мирный план (предусматривающий территориальные уступки Кремлю) не поддержали.
- Ранее Лула да Силва вообще предлагал отдать Крым России, но потом публично поддержал Украину – хоть и не назвал Россию агрессором.