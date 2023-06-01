Ждут нищета и буферная зона, – Подоляк жестко ответил на мечты Гладкова присоединить Харьков

Губернатор Белгородской области предложил странный способ прекратить обстрел его региона. Вячеслав Гладков считает, что для этого следует оккупировать Харьковскую область.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что нужно фиксировать фамилии призывающих "присоединить к России Харьков". Ведь после проигрыша России в войны им придется отвечать за свои слова. Об этом он рассказал 24 Канала.

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Должны сидеть пожизненно

Подоляк уверен, что после поражения страны-агрессора Гладков, а также депутат Госдумы Андрей Гурулев, который предлагает "точечно бомбить Шебекино, чтобы бороться с Украиной", исчезнут. Ведь в России начнутся гражданские бунты.

И все они будут наказаны своими же россиянами. И Гладков, если успеет убежать, то убежит, а если нет – будет наказан,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Однако сбежать им не удастся, потому что украинские власти все равно их достанут. И тогда такие, как Гладков и Гурулев, будут сидеть пожизненно. Ведь за пропаганду ненависти есть совершенно четкое уголовное правонарушение.

Не мирная революция, а бунт

"Вся эта их бравада, мол, "будем атаковать Варшаву" – и ничего они не будут атаковать. Они будут постепенно умирать – как государственные институции. А также будут терять контроль над территориями. На этих территориях, не украинцы, а граждане России, постепенно будут увеличивать свой агрессивный потенциал" , – подчеркнул Подоляк.

На самом деле это иллюзия, что в России может быть мирная революция. Там может быть только бунт. В этой стране есть множество людей, которые будут готовы взять оружие в руки.

"И они придут к этому Гладкову и скажут: "А давай мы твой дом перераспределим. Ты же 10 млрд взял на линию защиты. Давай мы сейчас найдем эти 10 миллиардов". И пусть тогда он будет рассказывать, какой Харьков куда он "присоединит", - подчеркнул он.

Михаил Подоляк ответил россиянам на призыв "присоединить" к России Харьковскую область: смотрите видео

Всегда будут лгать

Кроме того, после поражения России в войне на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей предстоит создать буферную зону. Эти территории должны быть демилитаризированы. Там не должно быть бронетехники, полигонов и т.д.

"И пусть в том Белгороде живут, как хотят. Они всегда будут жить в нищете, потому что это Россия. Они всегда будут врать", - уверен Михаил Подоляк.

Больше о заявлении губернатора Белгородской области

Последние недели в Белгородской области России очень неспокойно. Продолжаются обстрелы, атаки дронами, заходят ДРГ, представители которого имеют российские паспорта, чтобы демилитаризовать регион.

Для предотвращения этого губернатор области Вячеслав Гладков предложил "присоединить" к России Харьковскую область. Мол, тогда обстрелы Белгородщины якобы прекратятся.

Однако сомнительным мечтам Гладкова дал отпор городской голова Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что в Харькове Белгородская область воспринимается исключительно как "БНР" (Белгородская Народная Республика – 24 Канал). Поэтому Гладкому лучше думать о другом.

Также Терехова напомнил, что оккупанты пытались захватить Харьков с 24 февраля 2022 года. Однако в сентябре того же года они полностью покинули область.

Депутат российской Госдумы Андрей Гурулев также неожиданно отреагировал на то, что на территории Белгородской области РДК и легион "Свобода России" создают "напряженную ситуацию". А Россия из-за этого должна перебрасывать туда из Украины свои войска. И поэтому, по его мнению, "надо точечно бомбить Шебекино, управляемыми бомбами".