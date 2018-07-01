Подросток-трансгендер Джаз Дженнингс сменил пол: как выглядит интернет-звезда

17-летняя интернет-знаменитость Джаз Дженнингс из США, который ранее был парнем, после нескольких лет гормонотерапии сменила пол и стала девушкой.

Об это девочка поделилась в своем Instagram.

"Я прекрасно себя чувствую, спасибо за любовь и поддержку", – говорится в заметке к фото, где Джаз счастливо улыбается в больничной койке.

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Джаз Дженнингс сменила пол на женский

За несколько месяцев до своего 18-летия девушка осуществила мечту всей жизни и сменила пол на женский. Как известно, Джаз в прошлом еще с двух лет жизни чувствовала себя девочкой и в четыре года врачи официально подтвердили ее подозрения, поставив диагноз "гендерная дисфория", который означал, что признать себя мальчиком она не может. У Джаз есть еще одна сестра и двое братьев.



Семья Джаз (крайняя справа)

Ближе к совершеннолетию она проходила курсы гормонотерапии, где постепенно менялась ее фигура ближе на женскую. Родители на протяжении жизни Джаз смирились с мыслью о ее идентификации и с детства водили ее на различные телешоу, где поднимали проблемы трансгендеров.

В 2007 году они даже создали специальный фонд, а сама Джаз неоднократно выступала на различных правозащитных конференциях и даже написала книгу "Я Джаз", в которой подробно рассказала о жизни трансгендера-тинейджера. В Instagram девочка является настоящей звездой, – на нее подписано более 640 тысяч фанатов.

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Допис, поширений Jazz Jennings (@jazzjennings_) 31 Тра 2018 р. о 1:56 PDT