14:32
1 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
16°C 10°C
  • понедельник
    14°C 10°C
  • вторник
    18°C 12°C
  • среда
    23°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Подросток-трансгендер Джаз Дженнингс сменил пол: как выглядит интернет-звезда

344 Читати новину українською
Подросток-трансгендер Джаз Дженнингс сменила пол
Подросток-трансгендер Джаз Дженнингс сменила пол

17-летняя интернет-знаменитость Джаз Дженнингс из США, который ранее был парнем, после нескольких лет гормонотерапии сменила пол и стала девушкой.

Об это девочка поделилась в своем Instagram.

"Я прекрасно себя чувствую, спасибо за любовь и поддержку", – говорится в заметке к фото, где Джаз счастливо улыбается в больничной койке.

Читайте также: 12-летняя дочь Тома Круза поддержала ЛГБТ-марш необычным способом


Джаз Дженнингс сменила пол на женский

За несколько месяцев до своего 18-летия девушка осуществила мечту всей жизни и сменила пол на женский. Как известно, Джаз в прошлом еще с двух лет жизни чувствовала себя девочкой и в четыре года врачи официально подтвердили ее подозрения, поставив диагноз "гендерная дисфория", который означал, что признать себя мальчиком она не может. У Джаз есть еще одна сестра и двое братьев.


Семья Джаз (крайняя справа)

Ближе к совершеннолетию она проходила курсы гормонотерапии, где постепенно менялась ее фигура ближе на женскую. Родители на протяжении жизни Джаз смирились с мыслью о ее идентификации и с детства водили ее на различные телешоу, где поднимали проблемы трансгендеров.

В 2007 году они даже создали специальный фонд, а сама Джаз неоднократно выступала на различных правозащитных конференциях и даже написала книгу "Я Джаз", в которой подробно рассказала о жизни трансгендера-тинейджера. В Instagram девочка является настоящей звездой, – на нее подписано более 640 тысяч фанатов.

Читайте также: Футболист открыто заявил, что он гей: Все ко мне относились с добротой и пониманием

 

 

 

Теги: LifeStyle Дети Сеть ЛГБТ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Заблуждение от пользы: уроки в школах не всегда должны быть полезными
сегодня, 12:01 Заблуждение от пользы: уроки в школах не всегда должны быть полезными
Володимир Співаковський 541
Сейчас в Луганске рэкетом выступают "власти", разведя неимоверную бюрократию во всем
сегодня, 08:44 Сейчас в Луганске рэкетом выступают "власти", разведя неимоверную бюрократию во всем
Ольга Черненко 570
В Украине начали действовать правила округления суммы: как это работает
сегодня, 07:01 В Украине начали действовать правила округления суммы: как это работает
1698
Как привлечь в армию качественный личный состав?
30 июня, 22:01 Как привлечь в армию качественный личный состав?
Юрій Бутусов 1377
Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
30 июня, 19:01 Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
Євгенія Мазур 2559
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук