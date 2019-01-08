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      Подруга Роналду похвасталась идеальными формами в соцсети: фото

      213 Читати новину українською
      Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
      Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

      Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отдыхает с семьей в Дубае.

      Подруга футболиста Джорджина Родригес показала роскошный дом и свои идеальные формы. Криштиану – на заднем плане.

      Читайте также: Роналду установил новый рекорд по количеству подписчиков в Instagram

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Buens ds

      Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

      Напомним, что уже вскоре "Ювентус" выйдет из отпуска и 12 января команда сыграет против "Болоньи" в Кубке Италии.

      Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Футбол Криштиану Роналду Спорт
      Источник: 24 Канал
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