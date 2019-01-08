Подруга Роналду похвасталась идеальными формами в соцсети: фото

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отдыхает с семьей в Дубае.

Подруга футболиста Джорджина Родригес показала роскошный дом и свои идеальные формы. Криштиану – на заднем плане.

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Напомним, что уже вскоре "Ювентус" выйдет из отпуска и 12 января команда сыграет против "Болоньи" в Кубке Италии.

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