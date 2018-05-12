Подсолнечное или оливковое: медики назвали вредное масло

Ученые сравнили вред от подсолнечного и оливкового масла, отметив, что длительное употребление в пищу подсолнечного масла приводит к серьезным проблемам с печенью.

Такое заявление сделали ученые из Гранадского университета, передает "Телеграф".

Они провели эксперименты на крысах – с помощью электронного микроскопа ученые наблюдали за реакцией печени крыс на употребление оливкового и подсолнечного масла.

Читайте также: Какие болезни могут подцепить украинцы на природе и в водоемах

Здоровее оказалась печень у той группы грызунов, которая употребляла в пищу оливковое масло.

А вот у крыс, которых подкармливали подсолнечным маслом, наблюдался фиброз и ультраструктурные изменения тканей печени.

Кроме того, подсолнечное масло повышает риск заболеть метаболическим неалкогольным стеатогепатитом – воспалительным процессом печени.



Подсолнечное масло вреднее, чем оливковое