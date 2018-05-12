Подсолнечное или оливковое: медики назвали вредное масло
Ученые сравнили вред от подсолнечного и оливкового масла, отметив, что длительное употребление в пищу подсолнечного масла приводит к серьезным проблемам с печенью.
Такое заявление сделали ученые из Гранадского университета, передает "Телеграф".
Они провели эксперименты на крысах – с помощью электронного микроскопа ученые наблюдали за реакцией печени крыс на употребление оливкового и подсолнечного масла.
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Здоровее оказалась печень у той группы грызунов, которая употребляла в пищу оливковое масло.
А вот у крыс, которых подкармливали подсолнечным маслом, наблюдался фиброз и ультраструктурные изменения тканей печени.
Кроме того, подсолнечное масло повышает риск заболеть метаболическим неалкогольным стеатогепатитом – воспалительным процессом печени.
Подсолнечное масло вреднее, чем оливковое