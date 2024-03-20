Подумай о своем народе, – российские добровольцы обратились к губернатору Белгородской области

Российские добровольцы обратились к губернатору Белгородской области Гладкову. Они призвали приспешника Путина прекратить прикрываться мирными людьми и эвакуировать жителей региона.

К Вячеславу Гладкову обратились Русский добровольческий корпус, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон. Они призвали губернатора подумать о своем народе, пишет 24 Канал.

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Что сказали российские добровольцы

Освободительное движение призывает руководство Белгородской области и в частности, губернатора Вячеслава Гладкова прекратить прикрываться гражданским населением и немедленно эвакуировать людей со всей территории Белгородской области,

– написали добровольцы.

Они объяснили, что:

усиливают удары по военным целям,

обстрел региона фактически не прекращается,

люди продолжают страдать и гибнуть.

Добровольцы отметили, что жертвы среди мирных – на совести местной власти, ведь она препятствует эвакуации людей.

"Гладков! Подумай о своем народе! Ты будешь нести ответственность за новые жертвы, если полная эвакуация населения не произойдет в ближайшее время. Сохраните жизни людей!" – призвали добровольцы.

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