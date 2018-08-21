Поездка Меган Маркл в Торонто – ложь, – СМИ

Накануне западные СМИ писали о том, что Меган Маркл отправилась в Торонто без принца Гарри обычным рейсом авиакомпании Air Canada. О цели поездки ничего не сообщили, а Кенсингтонский дворец попросил членов экипажа не фотографировать герцогиню. Однако некоторые королевские корреспонденты опровергают эту информацию, называя предположение "неточным".

К примеру, Rebecca English, королевский корреспондент Daily Mail, заявила об этом на своей странице в Twitter.

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"Меган не в Канаде или Лос-Анджелесе. И не будет в ближайшем будущем", – подчеркнул корреспондент.

Кроме того, инсайдер добавил, что герцог и герцогиня Сассекские будут присутствовать на торжественном представлении мюзикла "Гамильтон" в лондонском театре Victoria Palace в среду, 29 августа.

The Duke and Duchess of Sussex will attend a gala performance of the musical HAMILTON in support of @Sentebale at the Victoria Palace Theatre on Wednesday 29th August.

PS Meghan isn't in Canada or LA and won't be going there any time soon. — Rebecca English (@RE_DailyMail) 20 августа 2018 г.

Другой королевский корреспондент издания ABC Каролина Дарренд также подтвердила то, что герцогиня Сассекская Меган Маркл не находится в Тороното.

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