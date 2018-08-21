Поездка Меган Маркл в Торонто – ложь, – СМИ
Накануне западные СМИ писали о том, что Меган Маркл отправилась в Торонто без принца Гарри обычным рейсом авиакомпании Air Canada. О цели поездки ничего не сообщили, а Кенсингтонский дворец попросил членов экипажа не фотографировать герцогиню. Однако некоторые королевские корреспонденты опровергают эту информацию, называя предположение "неточным".
К примеру, Rebecca English, королевский корреспондент Daily Mail, заявила об этом на своей странице в Twitter.
Читайте также: Меган Маркл может намекнуть на свою беременность
"Меган не в Канаде или Лос-Анджелесе. И не будет в ближайшем будущем", – подчеркнул корреспондент.
Кроме того, инсайдер добавил, что герцог и герцогиня Сассекские будут присутствовать на торжественном представлении мюзикла "Гамильтон" в лондонском театре Victoria Palace в среду, 29 августа.
Другой королевский корреспондент издания ABC Каролина Дарренд также подтвердила то, что герцогиня Сассекская Меган Маркл не находится в Тороното.
Читайте также: Королевская чета разъехались: принц Гарри поехал в Ботсвану без Меган Маркл