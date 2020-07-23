В Киеве 22 июля нашли тело Алексея Кучапина – известного волонтера и руководителя "Дома милосердия". До этого мужчину несколько дней разыскивали родственники: он ушел из дома и не вернулся 16 июля. Друзья Кучапина убеждены: его убили, хотя в полиции склоняются к версии естественной смерти мужчины.

Так известный украинский фотограф Александр Чекменев написал на своей фейсбук-странице, что дело попытаются быстро закрыть и списать на "естественную смерть", потому что так, мол, проще.

Актуально Волонтера Кучапина нашли мертвым в Киеве: что известно о его смерти

У меня нет сомнений, что его убили,

– подчеркнул он.

Чекменев также рассказал, что в два часа ночи тело Кучапина в черном мешке из 139-й квартиры по адресу Комбинатная, 25-а вынесла специальная служба в присутствии полиции. Затем хозяин квартиры, которую якобы снимал Алексей Кучапин, вынес диван на свалку, пока он там лежит.

Мужчина отметил, что у Алексея две недели назад родилась дочь, и он был искренним верующим, которого не часто встретишь в жизни.

"Я работал с ним почти 3 года, это – человек чести и неуклонной веры в Господа, предать которого он не мог", – подытожил фотограф.

Еще один друг и единомышленник Алексея Кучапина, священник-волонтер Захария Керстюк тоже не верит в естественную смерть мужчины.

Он рассказал о многочисленных угрозах в их с Алексеем сторону из-за помощи бездомным. Священник отметил, что угрозы усилились особенно во время карантина, когда ежедневно они кормили обездоленных сирот, инвалидов, пожилых людей, душевнобольных и другие группы беспризорных на Киевском вокзале.

"Теперь "Вокзальные" угрозы нас всех ликвидировать – стали реальностью! Они сдержали свое слово, и начали потихоньку убирать тех, кто (по их мнению) дестабилизирует обстановку внутри находящихся в рабстве ними людей. И вот теперь Лешу находят мертвым... И от этого хочется просто рыдать... Это фрустрация... " – написал он.

Между тем журналистка Камила Грабчук заметила, что родных к телу Алексея все еще не допустили.

Что известно о гибели Алексея Кучапина: коротко