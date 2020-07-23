Погиб Алексей Кучапин: друзья не верят в естественную смерть волонтера
В Киеве 22 июля нашли тело Алексея Кучапина – известного волонтера и руководителя "Дома милосердия". До этого мужчину несколько дней разыскивали родственники: он ушел из дома и не вернулся 16 июля. Друзья Кучапина убеждены: его убили, хотя в полиции склоняются к версии естественной смерти мужчины.
Так известный украинский фотограф Александр Чекменев написал на своей фейсбук-странице, что дело попытаются быстро закрыть и списать на "естественную смерть", потому что так, мол, проще.
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У меня нет сомнений, что его убили,
– подчеркнул он.
Чекменев также рассказал, что в два часа ночи тело Кучапина в черном мешке из 139-й квартиры по адресу Комбинатная, 25-а вынесла специальная служба в присутствии полиции. Затем хозяин квартиры, которую якобы снимал Алексей Кучапин, вынес диван на свалку, пока он там лежит.
Мужчина отметил, что у Алексея две недели назад родилась дочь, и он был искренним верующим, которого не часто встретишь в жизни.
"Я работал с ним почти 3 года, это – человек чести и неуклонной веры в Господа, предать которого он не мог", – подытожил фотограф.
Еще один друг и единомышленник Алексея Кучапина, священник-волонтер Захария Керстюк тоже не верит в естественную смерть мужчины.
Он рассказал о многочисленных угрозах в их с Алексеем сторону из-за помощи бездомным. Священник отметил, что угрозы усилились особенно во время карантина, когда ежедневно они кормили обездоленных сирот, инвалидов, пожилых людей, душевнобольных и другие группы беспризорных на Киевском вокзале.
"Теперь "Вокзальные" угрозы нас всех ликвидировать – стали реальностью! Они сдержали свое слово, и начали потихоньку убирать тех, кто (по их мнению) дестабилизирует обстановку внутри находящихся в рабстве ними людей. И вот теперь Лешу находят мертвым... И от этого хочется просто рыдать... Это фрустрация... " – написал он.
Между тем журналистка Камила Грабчук заметила, что родных к телу Алексея все еще не допустили.
Что известно о гибели Алексея Кучапина: коротко
- Тело руководителя "Дома милосердия" Алексея Кучапина 22 июля нашли в Киеве.
- Киевского волонтера разыскивали еще с 16 июля.
- Его нашли мертвым в съемной квартире в Днепровском районе столицы.
- В полиции говорят, что на 90% – это естественная смерть. Криминалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти. Окончательную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.
- Родные Кучапина рассказывали, что человек собирался поехать в Днепр и вроде собирался воспользоваться услугой BlaBlaCar.
- Друзья Кучапина рассказали, что перед своим исчезновением мужчина получал немало угроз.