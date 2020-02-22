Пограничники со стрельбой задержали браконьера на Киевщине: видео
Пограничники во время патрулирования задержали браконьера на Киевщине. Мужчина отказался показать документы и начал убегать. Сотрудники Госпогранслужбы вынуждены были применить оружие.
Стрельба произошла в пограничной полосе, на берегу реке Тетерев, неподалеку от села Лапутьки. Пограничники обнаружили автомобиль и резиновую лодку. Вблизи от машины находился браконьер, за которым уже давно следили в ГПСУ. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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Им оказался 41-летний местный житель. Его задержали во время преследования. Пограничники составили административный протокол на браконьера и передали дело в суд.
Смотрите видео стрельбы и задержания браконьера в Киевской области:
Село Лапутьки на карте:
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