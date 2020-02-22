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      Пограничники со стрельбой задержали браконьера на Киевщине: видео

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      Пограничники на Киевщине задержали браконьера / dpsu.gov.ua

      Пограничники во время патрулирования задержали браконьера на Киевщине. Мужчина отказался показать документы и начал убегать. Сотрудники Госпогранслужбы вынуждены были применить оружие.

      Стрельба произошла в пограничной полосе, на берегу реке Тетерев, неподалеку от села Лапутьки. Пограничники обнаружили автомобиль и резиновую лодку. Вблизи от машины находился браконьер, за которым уже давно следили в ГПСУ. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

      К теме: Контрабандисти-"водолазы" пытались переправить через реку 6 тысяч пачек сигарет

      Им оказался 41-летний местный житель. Его задержали во время преследования. Пограничники составили административный протокол на браконьера и передали дело в суд.

      Смотрите видео стрельбы и задержания браконьера в Киевской области:

      Село Лапутьки на карте:

       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Стрельба Госпогранслужба Новости политики
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