Пограничники со стрельбой задержали браконьера на Киевщине: видео

Пограничники во время патрулирования задержали браконьера на Киевщине. Мужчина отказался показать документы и начал убегать. Сотрудники Госпогранслужбы вынуждены были применить оружие.

Стрельба произошла в пограничной полосе, на берегу реке Тетерев, неподалеку от села Лапутьки. Пограничники обнаружили автомобиль и резиновую лодку. Вблизи от машины находился браконьер, за которым уже давно следили в ГПСУ. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Им оказался 41-летний местный житель. Его задержали во время преследования. Пограничники составили административный протокол на браконьера и передали дело в суд.

Смотрите видео стрельбы и задержания браконьера в Киевской области:

Село Лапутьки на карте: