Их идентичности стирают: в Нью-Йорке прошла акция, посвященная похищенным украинским детям

В Нью-Йорке 20 декабря на Эмпайр-Стейт-Билдинг, Бруклинский мост и здание Verizon вывели проекцию, показывающую количество похищенных детей. Организовали эту акцию, чтобы в который раз напомнить о преступлениях России.

По меньшей мере 19 546 украинских детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет похищены из собственных домов, собственной страны. Украина всеми силами пытается вернуть их домой.

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Акция-напоминание американцам

В Нью-Йорке 20 декабря прошла акция под слоганом: "Эти дети не вернутся домой по праздникам". Актер и режиссер Айзек Лев Шрайбер организовал ее по инициативе BlueCheck и Фонд семьи Любецких, чтобы напомнить американцам о 19 тысячах украденных Россией украинских детей.

На достопримечательности американского города вывели анимацию, которая визуализирует количество пропавших без вести детей. Проекцию вывели на Центральный вокзал, а также в таких местах как Бруклинский мост и здание Verizon.

Достопримечательности Нью-Йорка напоминали о похищенных детях / фото ОП

В настоящее время украинский детский хор пел в переходе Центрального железнодорожного вокзала колядки.



Попав в Россию, их (детей – 24 Канал) идентичности стираются, и они вынуждены принимать русскую культуру и гражданство. В то время как американские семьи по всей стране собираются на праздники, эта кампания является напоминанием о том, что без нашей постоянной поддержки Украины эти похищенные дети могут никогда не вернуться домой.

– сказал Айзек Лев Шрайбер.

Как проходила акция Шрайдера: смотрите видео

Следует отметить, что в 2022 году Айзек Лев Шрайбер присоединился к организации Blue Check Ukraine. Она создана для облегчения процесса пожертвований для американцев, которые хотят помочь Украине.

Шрайбер активно участвует в возвращении украинских детей из России и активно поддерживает инициативу президента Украины Bring Kids Back UA.

В Нью-Йорке провели акцию, посвященную похищенным детям: смотрите видео

Похищение детей Россией