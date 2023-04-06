Практики Гитлера и Сталина: что делают в России с украинскими детьми

Россияне совершают серьезное преступление, похищая украинских детей с оккупированных территорий. Они буквально изменяют в их сознании понятие Родины.

Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, действия российских властей напоминают ему самые плохие практики времен Гитлера и Сталина.

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Происходит изменение в сознании похищенных детей

Он отметил, что у детей, похищенных с временно оккупированных территорий, пытаются в сознании заменить понятие Родина – из Украины на Россию. Это искусственный процесс, очень сильно отражающийся на психологическом здоровье детей.

"Госпожа Львова-Белова заявила, что они "не похитили детей, а взяли просто подержать и готовы вернуть назад". То есть она усыновила ребенка с оккупированных территорий и теперь готова просто вернуть этого ребенка? Допустим, что Львова-Белова говорит правду и они вернут детей после окончания войны. Получается, что в России им сделали "операцию" по изменению Родины, а если будут возвращать обратно - придется делать еще одну "операцию"?, – отметил Яковенко.

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Он добавил, что не случайно такие действия классифицируются как геноцид. По его словам, что-то похожее пытался сделать Гитлер в рамках операции "Ост". Нацисты подсчитали, сколько процентов поляков, украинцев и белорусов нужно "онемечить". Сегодня же Путин шаг за шагом повторяет действия Гитлера и реализует его планы.

Недавно была история о 13-летней девочке из России, отца которой посадят за антивоенный рисунок дочери. Вся эта история напоминает времена Сталина, когда "врагов народа" отправляли в лагеря, а их детей – в специальные детские дома,

– отметил Яковенко.

Россия похищает детей с оккупированных территорий Украины