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Похудение без голодания: известные фитнес-тренеры поделились секретами стройности

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Похудение: советы от Аниты Луценко
Похудение: советы от Аниты Луценко

Популярные украинские фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан поделились эффективной программой для похудения. Над разработкой системы тренировки и правильного питания авторы программы работали с 2012 года.

Звездные тренеры представили свою работу 15 марта, передает журнал Viva.

"Мы делимся тем, что сами читаем, смотрим, что нас вдохновляет, что мы испытали на себе. Понимаем, что красивое и здоровое тело зависит от внутреннего состояния, так и развиваем и тело, и мозг, и душу", – пояснила фитнес тренер Анита Луценко.

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Уникальность проекта, по словам авторов, состоит в том, чтобы реально худеть без изнурительных голодовок и тренировок. Система похудения включает в себя правильное питание, мотивационную программу, советы экспертов и психологические задачи.

Однако большое внимание Анита Луценко уделяет питанию, ведь это 80% успеха при потере лишних килограммов. Так, фитнес-тренер советует есть продукты: кисломолочные (кефир и творог), красную рыбу, яйца, морепродукты, мясо, черный хлеб или хлебцы, каши, овощи и фрукты. Кроме этого, звездный тренер показала, как выглядит примерное меню для людей, которые борются с лишними килограммами.

Идеальное меню на день от Аниты Луценко:

Завтрак: сэндвич с яйцом-пашот (2 шт.), брынзой (30 граммов) и овощами.
Обед: паста (100 г готовой) с томатной заправкой, винегрет без картофеля (250 г).
Обед: салат из тертого яблока, моркови и сельдерея (250 г).
Ужин: печень, тушенная с луком и грибами (100 г), гречка (50 граммов), овощи (200 граммов).

Каждое утро Анита Луценко рекомендует начинать с зарядки, которая придаст энергии на весь день и поможет привести тело в идеальную форму.

Теги: Здоровая жизнь Здоровое питание LifeStyle
Источник: 24 Канал
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