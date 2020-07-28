Мэр Киева Виталий Кличко 28 июля посетил заседание Киевсовета. Правда, он это сделал на костылях – столичный городской голова травмировал ногу, а именно надорвал ахиллово сухожилие.

Кличко пришел в Киевсовет на костылях: что известно

Соответствующие фото с мэром Киева опубликовала пресс-служба Киевского городского совета. Также здесь процитировали слова Кличко во время заседания Киевсовета.

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По словам столичного мэра, он травмировался в минувшую субботу, 25 июля. Сначала чиновник поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером "гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города". И старая спортивная травма напомнила о себе – снова надорвал ахиллово сухожилие.

Но ничего, мне не привыкать. Пока придется ходить не быстро. Но, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пендели не будут долетать? Так теперь появилась новая опция для нерадивых – накостылять!

– отметил Кличко.

Кличко встал на костыли из-за старой травмы

А начал он свою речь с того, что рад видеть всех в добром здравии и хорошем настроении!

"Я сегодня видите как пришел... Поэтому не зря всем говорю регулярно на брифингах: берегите себя! И не только от коронавируса", – подчеркнул мэр Киева.

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