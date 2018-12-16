Появились новые подробности состояния Стивенсона, которого Гвоздик отправил в нокаут

Адонис Стивенсон (29-2-1, 24 КО), который был госпитализирован после боя с украинцем Александром Гвоздиком, впервые открыл глаза после операции и искусственной комы.

Это произошло вчера, когда его жена Симона разговаривала с ним в больнице.

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Канадец две недели находился в искусственной коме, передает Tvanouvelles.ca.

Напомним, в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в нокаут. В одиннадцатом раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в концовке не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон завалился в углу ринга, судья остановил бой.

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