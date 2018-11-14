Появились светлое окаймление вокруг родинки: насколько это опасно и что делать
Врач-дерматолог Светлана Якубовская объяснила, что такое белое окаймление вокруг родинки и почему оно возникает. По ее словам, в медицине для такого состояния есть особый термин – гало-невус или невус Сеттона.
Соответствующий сообщение появился на ее странице в Instagram.
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Что такое гало-невус
Как отметила специалист, гало-невус – это довольно распространенное доброкачественное изменение, возникающее вокруг родинки (одной или нескольких).
По ее словам, белая кайма вокруг родинки может возникать у совершенно здоровых людей любого возраста и пола, которое, как правило, беспокоит с чисто эстетической и косметической стороны.
Она выделяет 4 стадии гало-невуса, которые могут длиться несколько лет:
– образование светлой/белой каймы вокруг родинки,
– родинка бледнеет и постепенно исчезает,
– сохраняется участок без пигмента,
– пигмент постепенно возвращается.
Как и почему возникает белая кайма вокруг родинки
"Считается, что один из провокаторов возникновения невуса Сеттона – травма или солнечный ожог, в результате чего на месте этой родинки возникает воспаление и потеря кожей пигментации вокруг вследствие разрушения меланоцитов. Также значительную роль отводят аутоиммунным изменениям в организме – или сильному стрессу", – утверждает дерматолог.
Как лечить гало-невус
При этом эксперт отмечает, если вдруг в области гало-невуса возникает зуд, печет, образуются корочка и язвы и т.п., то необходимо обязательно обратиться к врачу.
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"Что в принципе важно сделать в любом случае, как только вы обнаружили это образование у себя или у своих близких. В связи с риском "пропустить" меланому. Здесь важны и возраст, и количество, и осмотр при необходимости с дерматоскопией", – говорит врач.
По мнению Светланы Якубовской, для гало-невуса не нужно никакого лечения.
"Очень важно защищать кожу и особенно в этом месте от солнечных лучей, а также применять солнцезащитный крем. Хирургическое лечение необходимо в случаях подозрения на онкологический процесс", – подытожила она.
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