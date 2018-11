Появились светлое окаймление вокруг родинки: насколько это опасно и что делать

И именно так, по-простому, я решила назвать свой новый пост. Конечно, в медицине для этого состояния есть особый термин - гало-невус или невус Сеттона. Но хочется быть для вас максимально понятной и полезной. И если вам это по душе, то подарите мне ️ *** Итак, что же это такое - гало-невус и почему он возникает? - это довольно распространённое доброкачественное изменение, возникающее вокруг родинки (одной или нескольких) - может появляться у совершенно здоровых людей любого возраста и пола - считается, что один из провокаторов их возникновения - травма или солнечный ожог, в результате чего в месте этой родинки возникает воспаление и потеря кожей пигментации вокруг из-за разрушения меланоцитов - также значительную роль отводят аутоиммунным изменениям в организме - либо сильному стрессу *** Если вдруг в области гало-невуса возникает зуд, жжение, корочки, изъязвления и пр, то необходимо обязательно показаться врачу. Что в принципе важно сделать в любом случае, как только вы обнаружили данное состояние у себя или у своих близких. В связи с риском "пропустить" меланому. И здесь важен и возраст, и количество, и осмотр при необходимости с дерматоскопией. *** Гало-невус как правило беспокоит с чисто эстетической, косметической стороны. Выделяют его 4 стадии: - образование светлого/белого ободка вокруг родинки - родинка бледнеет и постепенно исчезает - сохраняется участок без пигмента - пигмент постепенно возвращается. И все эти стадии могут длиться несколько лет. *** Как лечить? Для гало-невуса не требуется никакого лечения. Очень важно защищать кожу и особенно в этом месте от солнечных лучей и применять солнцезащитный крем. Хирургическое лечение необходимо в случаях подозрения на онкологический процесс. А вы хоть раз сталкивались/слышали о гало-невусах (невус Сеттона)? Отвечу на любые ваши вопросы. #советыдерматолога #минск #беларусь #родинки #невус #галоневус #невуссеттона #солнце #крем #косметика #лето #дерматолог #дерматологминск #кожа

A post shared by ВРАЧ ДЕРМАТОЛОГ (@sovetydermatologa) on Nov 12, 2018 at 9:55pm PST