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      Появились светлое окаймление вокруг родинки: насколько это опасно и что делать

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      Почему появляется белое окаймление вокруг родинки и как его лечить: объяснение врача-дерматолога Светланы Якубовской
      Почему появляется белое окаймление вокруг родинки и как его лечить: объяснение врача-дерматолога Светланы Якубовской / Соцсети

      Врач-дерматолог Светлана Якубовская объяснила, что такое белое окаймление вокруг родинки и почему оно возникает. По ее словам, в медицине для такого состояния есть особый термин – гало-невус или невус Сеттона.

      Соответствующий сообщение появился на ее странице в Instagram.

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      Что такое гало-невус

      Как отметила специалист, гало-невус – это довольно распространенное доброкачественное изменение, возникающее вокруг родинки (одной или нескольких).

      По ее словам, белая кайма вокруг родинки может возникать у совершенно здоровых людей любого возраста и пола, которое, как правило, беспокоит с чисто эстетической и косметической стороны.

      Она выделяет 4 стадии гало-невуса, которые могут длиться несколько лет:

      – образование светлой/белой каймы вокруг родинки,

      – родинка бледнеет и постепенно исчезает,

      – сохраняется участок без пигмента,

      – пигмент постепенно возвращается.

      Гало-невус, біла облямівка навколо родимки, лікування, невус Сеттона, Світлана Якубовська

      Как и почему возникает белая кайма вокруг родинки

      "Считается, что один из провокаторов возникновения невуса Сеттона – травма или солнечный ожог, в результате чего на месте этой родинки возникает воспаление и потеря кожей пигментации вокруг вследствие разрушения меланоцитов. Также значительную роль отводят аутоиммунным изменениям в организме – или сильному стрессу", – утверждает дерматолог.

      Как лечить гало-невус

      При этом эксперт отмечает, если вдруг в области гало-невуса возникает зуд, печет, образуются корочка и язвы и т.п., то необходимо обязательно обратиться к врачу.

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      "Что в принципе важно сделать в любом случае, как только вы обнаружили это образование у себя или у своих близких. В связи с риском "пропустить" меланому. Здесь важны и возраст, и количество, и осмотр при необходимости с дерматоскопией", – говорит врач.

      По мнению Светланы Якубовской, для гало-невуса не нужно никакого лечения.

      "Очень важно защищать кожу и особенно в этом месте от солнечных лучей, а также применять солнцезащитный крем. Хирургическое лечение необходимо в случаях подозрения на онкологический процесс", – подытожила она.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      И именно так, по-простому, я решила назвать свой новый пост. Конечно, в медицине для этого состояния есть особый термин - гало-невус или невус Сеттона. Но хочется быть для вас максимально понятной и полезной. И если вам это по душе, то подарите мне ️ *** Итак, что же это такое - гало-невус и почему он возникает? - это довольно распространённое доброкачественное изменение, возникающее вокруг родинки (одной или нескольких) - может появляться у совершенно здоровых людей любого возраста и пола - считается, что один из провокаторов их возникновения - травма или солнечный ожог, в результате чего в месте этой родинки возникает воспаление и потеря кожей пигментации вокруг из-за разрушения меланоцитов - также значительную роль отводят аутоиммунным изменениям в организме - либо сильному стрессу *** Если вдруг в области гало-невуса возникает зуд, жжение, корочки, изъязвления и пр, то необходимо обязательно показаться врачу. Что в принципе важно сделать в любом случае, как только вы обнаружили данное состояние у себя или у своих близких. В связи с риском "пропустить" меланому. И здесь важен и возраст, и количество, и осмотр при необходимости с дерматоскопией. *** Гало-невус как правило беспокоит с чисто эстетической, косметической стороны. Выделяют его 4 стадии: - образование светлого/белого ободка вокруг родинки - родинка бледнеет и постепенно исчезает - сохраняется участок без пигмента - пигмент постепенно возвращается. И все эти стадии могут длиться несколько лет. *** Как лечить? Для гало-невуса не требуется никакого лечения. Очень важно защищать кожу и особенно в этом месте от солнечных лучей и применять солнцезащитный крем. Хирургическое лечение необходимо в случаях подозрения на онкологический процесс. А вы хоть раз сталкивались/слышали о гало-невусах (невус Сеттона)? Отвечу на любые ваши вопросы. #советыдерматолога #минск #беларусь #родинки #невус #галоневус #невуссеттона #солнце #крем #косметика #лето #дерматолог #дерматологминск #кожа

      A post shared by ВРАЧ ДЕРМАТОЛОГ (@sovetydermatologa) on

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      Теги: Здоровье Лечение Онкозаболевания Здоровая жизнь Гигиена
      Источник: 24 канал
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