Появилось первое безопасное лекарство, которое помогают похудеть

Ученые заявили, что близки к утверждению безопасного лекарства в борьбе с ожирением.

Исследование опубликовано в журнале "New England Journal of Medicine", передает ВВС.



В эксперименте приняли участие 12 тысяч добровольцев в США, которые имеют избыточный вес и ожирение.

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Взрослые, которые употребляли лекарственный препарат, потеряли в среднем 4 килограмма за 40 месяцев (3 года и 4 месяца). У пациентов, принимавших этот препарат, также уменьшался риск диабета.

Что самое важное, препарат не создает рисков для сердечно-сосудистой системы, ведь основной проблемой таблеток для похудения являются проблемы с сердцем. Специалисты добавляют, что для достижения постоянного эффекта важно изменить и свой образ жизни.



Препарат "Lorcaserin" уже несколько лет доступен в США под названием "Belviq", но его должны еще одобрить для использования в Европе. Пока неизвестно, есть ли у "Lorcaserin" еще побочные эффекты.



Таблетку принимают дважды в день и стоит курс лечения в США около 220-290 долларов в месяц.

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