Появился трейлер "Человек, который убил Дон Кихота" с Ольгой Куриленко: видео

В сети опубликовали первый трейлер фильма "Человек, который убил Дон Кихота" режиссера Терри Гиллиама. Среди актерского состава есть украинская актриса и бывшая модель Ольга Куриленко и звезда "Звездных войн" Адам Драйвер.

Режиссер, начиная с 1998 года, семь раз пытался начать съемки "Человека, который убил Дон Кихота". И только сейчас Гиллиаму удалось завершить картину.

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Сюжет

Рекламный режиссер Тоби (Адам Драйвер) перемещается во времени из современного Лондона в Ла-Манчу 17-го века. Там он встречает старика, который считает себя Дон Кихотом, а Тоби считает Санчо Пансом.

Дата выхода фильма пока неизвестна.

Смотрите трейлер фильма "Человек, который убил Дон Кихота"