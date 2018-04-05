Появился трейлер "Человек, который убил Дон Кихота" с Ольгой Куриленко: видео
В сети опубликовали первый трейлер фильма "Человек, который убил Дон Кихота" режиссера Терри Гиллиама. Среди актерского состава есть украинская актриса и бывшая модель Ольга Куриленко и звезда "Звездных войн" Адам Драйвер.
Режиссер, начиная с 1998 года, семь раз пытался начать съемки "Человека, который убил Дон Кихота". И только сейчас Гиллиаму удалось завершить картину.
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Сюжет
Рекламный режиссер Тоби (Адам Драйвер) перемещается во времени из современного Лондона в Ла-Манчу 17-го века. Там он встречает старика, который считает себя Дон Кихотом, а Тоби считает Санчо Пансом.
Дата выхода фильма пока неизвестна.
Смотрите трейлер фильма "Человек, который убил Дон Кихота"
Источник: 24 Канал
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