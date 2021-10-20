Это случилось 20 октября в общежитии по адресу переулок Школьный, 4. К счастью, люди в результате инцидента не пострадали.
Ранее Загорелось общежитие Одесской политехники: студенты предотвратили трагедию
Злоумышленники на ночной дороге / Фото муниципальной стражи Черноморска
Изъяли 2 пистолета
В общем злоумышленников было пятеро. Их местонахождение установили благодаря городской системе видеонаблюдения. Тогда к ребятам направили муниципальную стражу.
Впоследствии на место также вызвали полицейских. У подозреваемых изъяли 2 пистолета, которые, вероятно, были пневматические.
Пистолеты, из которых стреляли / Фото муниципальной стражи Черноморска
Другое событие в общежитии
13 сентября в общежитии Одесского колледжа транспортных технологий произошло столкновение между студентами и работниками, которые ремонтировали фасад. Подростков забрызгали газовым баллончиком, поэтому понадобилась помощь медиков.
К конфликту якобы привело то, что рабочие цеплялись к студентке, которая там живет. Комендант общежития сказала, что выселит того, кто вызовет полицию. А в администрации учебного заведения все отрицали.