Показали уникальный заброшенный памятник архитектуры Украины: фото

На Приднепровье заброшенным стоит Лесковский дворец (Усадьба Даховских) – уникальная и непризнанная памятник архитектуры XIX века.

Об этом пишет Ukraїner.

Дворец построил в 50 годах XIX века Казимир Даховский. Во времена СССР усадьбу передали советским военным и она получила статус режимного объекта.

Читайте также: Неприступная красота: Каменец-Подольскую крепость показали с высоты птичьего полета

Сейчас объект в собственности Министерства обороны Украины и доступ к нему возможен только с разрешения командира части.

Дворец во времена СССР был и пионер-лагерьом, и военным госпиталем, складом медикаментов и тому подобное. Ни тогда, ни сейчас высокая художественная ценность усадьбы не учитывалась,

– объясняют в Ukraїner.

Добавим, проект Ukraїner стартовал в июне 2016 года. Команда проекта снимает репортажи о географии и людей Украины, особенно неизведанные и малоизвестные ее уголки.

Создатели проекта, Ukraїner интересно рассказывают познавательные истории об отдаленных уголках, людях, искусстве и еде. Кроме того, по результатам экспедиции планируют создать современные путеводители по Украине на нескольких языках.