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Телеканал новостей 24 Новости Путешествия

Показали уникальный заброшенный памятник архитектуры Украины: фото

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Усадьба Даховских
Усадьба Даховских / Ukraїner

На Приднепровье заброшенным стоит Лесковский дворец (Усадьба Даховских) – уникальная и непризнанная памятник архитектуры XIX века.

Об этом пишет Ukraїner.

Дворец построил в 50 годах XIX века Казимир Даховский. Во времена СССР усадьбу передали советским военным и она получила статус режимного объекта.

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Сейчас объект в собственности Министерства обороны Украины и доступ к нему возможен только с разрешения командира части.

Дворец во времена СССР был и пионер-лагерьом, и военным госпиталем, складом медикаментов и тому подобное. Ни тогда, ни сейчас высокая художественная ценность усадьбы не учитывалась, 
– объясняют в Ukraїner.

Добавим, проект Ukraїner стартовал в июне 2016 года. Команда проекта снимает репортажи о географии и людей Украины, особенно неизведанные и малоизвестные ее уголки.

Создатели проекта, Ukraїner интересно рассказывают познавательные истории об отдаленных уголках, людях, искусстве и еде. Кроме того, по результатам экспедиции планируют создать современные путеводители по Украине на нескольких языках.

Теги: История LifeStyle Путешествия
Источник: 24 Канал
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