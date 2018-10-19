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      Показательные выступления и опасные ситуации: выпуск у курсантов Академии патрульной полиции

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      В пятницу, 19 октября, состоялся юбилейный, пятый, выпуск курсантов Академии патрульной полиции. В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и международные партнеры Академии. В общем, прошли полицейскую академию не все. Из 96 слушателей жетон получили лишь 71.

      Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка.

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      Обучение длилось 4 месяца, 70% из которого составляли практические навыки, 30% – теоретические. Всех желающих призвали вступать в ряды правоохранителей и трансформировать себя из обычного гражданина в крутого полицейского.

      поліція

      Официальная часть вручения жетонов

      По словам корреспондентки, после официальной части вручения жетонов, происходили зрелищные показательные тренировки. Полицейские показывали, чему научились за период обучения.

      поліція

      Показательные выступления курсантов Академии патрульной полиции

      Выпускники также поделились своими впечатлениями.

      "Утром в 6 утра всегда была зарядка. Тактическая подготовка была почти каждый день. Мне было тяжело, но я дошла до конца и горжусь этим", – заявила рядовой полиции Анна Кузьменко-Смоляр.

      поліціяПоказательные выступления курсантов

      поліціяПоказательные выступления курсантов Академии патрульной полиции

      Теги: Новости Киева Новости Украины Полиция
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 октября
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