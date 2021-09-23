Покушение на Шефира, конфликт с Разумковым и прослушивание в ОП: интервью с Юлией Мендель

В автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира 22 сентября выпустили не менее 10 пуль. Юлия Мендель убеждена, что покушение на высокопоставленных чиновников для международного сообщества означает одно – Украина опасна.

Такое мнение экс-пресс-секретарь президента озвучила в программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. Она также рассказала об отношениях Андрея Ермака и Сергея Шефира, работе в Офисе Президента и прослушивании в кабинетах.

К теме Покушение на Шефира под Киевом: все, что известно об обстреле авто помощника Зеленского

О Шефире и покушении на него

Кто такой Шефир, на которого совершили покушение?

Я так понимаю, вы хотите услышать больше практической информации. Сергей Шефир знаком с президентом Владимиром Зеленским много-много лет. Он был одним из тех, кто с самого начала помогал ему построить довольно успешный бизнес.

Он помогал также строить новую команду президента, программу, видение в политике и движение. Президент обычно сам принимает все решения. Однако у него есть демократический подход – он полагается на мнение разных людей. В том числе и тех, которым доверяет.



На Сергея Шефира совершили покушение / Фото LIGA.net

Сергей Нахманович (Шефир – 24 канал) является одним из тех, кто имеет достаточно большой багаж информации, расширенную сеть контактов и занимается многими вопросами сотрудничества с бизнесом и другими разными направлениями. Это могло быть энергетическое, правоохранительное направление. Он причастен ко многим решениям.

Владимир Зеленский полагается на решения первого помощника, поэтому его должность достаточно высокая.

Что известно об обстреле авто Шефира Автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира обстреляли 22 сентября. В машину выпустили не менее 10 пуль. Шефир отделался испугом. Водителя авто ранили, поэтому его прооперировали.



Правоохранители уже обнародовали основные версии покушения. Одной из них является дестабилизация политической ситуации в стране.

То, что произошло, – довольно ужасно не только в масштабах одной личности, но и Украины. Прежде всего, желаю скорейшего выздоровления водителю. Как отметил сам Шефир, он совершил героический поступок.



Автомобиль Сергея Шефира обстреляли / Фото из фейсбука Ирины Венедиктовой

Когда у него была прострелена нога, он давил на педаль газа и смог выехать из зоны обстрела. Скорой реабилитации и самому Сергею Шефиру, ему должны обеспечить охрану.

Нападение совершили, когда Владимир Зеленский находится в США с визитом. Это довольно важный визит, президент встречается со многими политическими деятелями, с крупным бизнесом, инвесторами для сотрудничества с Украиной.



Владимир Зеленский встретился с Бредом Смитом / Фото Офиса Президента

Как такие ситуации влияют на имидж Украины? Это очень выгодно врагам Украины. Также трудно говорить, что мы цивилизованная страна, которая движется вперед.

Вспомним, что во времена Петра Порошенко мы видели ряд крупных убийств, начиная с трагической истории Павла Шеремета. Были попытки убить Амину Окуеву с ее мужем. Все-таки это убийство совершилось со 2 попытки. Было покушение на оппозиционера, депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который приехал в Украину. Его тоже убили.

Череда убийств прогремела на весь мир, их освещали международные медиа. Конечно, это отпугивает от сотрудничества с Украиной.

Покушение на чиновников означает одно для международного сообщества – Украина опасна. Это надо обязательно расследовать, довести до конца. Мы понимаем, что это покушение на ближайший круг президента. Это покушение не лично на Сергея Шефира, а как на друга президента.

Стоит прочитать 12 выстрелов в помощника президента – вот цена изменений, – Зеленский в ООН

Надеемся, что вскоре услышим какие-то результаты расследования. На самом деле это событие остается весомым во всех международных медиа. О нем написали Bloomberg, The New York Times, Reuters. Опять Украина гремит, к сожалению, такими страшными историями.

Очень странно, как быстро отреагировала Россия, оправдываясь, что якобы это не они.

Бывает, что Песков неделями или месяцами какие-то темы не комментирует, а тут через полчаса сказал, что это не они. Шарий параллельно сказал, что это якобы Андрей Ермак заказал покушение на Сергея Шефира в рамках внутренней борьбы.

Спикер Кремля Дмитрий Песков оперативно отреагировал на инцидент. Он заверил в непричастности России к этому.

Если кто-то и является в информационном пространстве известным клоуном, то, видимо, это господин Шарий, упомянутый вами. Его конспирологические теории – ничто иное, как просто хорошая площадка для стендапа.

Об отношениях Ермака и Шефира

Я бы все-таки спросил, какими были отношения между Ермаком и Шефиром?

Скажем так, это 2 ближайших, можно сказать неофициально, советника. То есть человеческие отношения. На этих 2 мужчин Владимир Зеленский полагается как на людей, которым он, во-первых, доверяет, а во-вторых, которые были у истоков построения команды и программы президента.



Владимир Зеленский полагается на Ермака и Шефира / Фото Офиса Президента

Они возьмут трубку в любой момент и имеют достаточно компетенции и опыта, чтобы советовать по многим вопросам. На самом деле и Андрей Борисович, и Сергей Нахманович – это люди, которые работают вместе с президентом круглосуточно.

Если мы говорим об этой конспирологии, то это собственно такая запущенная "утка", чтобы просто пытаться рассорить команду президента. Однако она настолько глупая, что это просто не может повлиять на отношения внутри команды.

Владимир Зеленский имеет довольно демократические подходы к принятию решений. Это нормально, если в команде президента есть какие-то разногласия. Это не обязательно Андрей Ермак и Сергей Шефир. Однако Шефир остается близким к президенту. К нему можно обратиться в любой момент, и, конечно, он не откажет.

О реакции на покушение

Я видел, как и все, что в течение 22 сентября была синхронная подача информации о разборках Ермака и Шефира от некоторых сторонников Петра Порошенко, которых называют "порохоботами", и пророссийских сил. Это не впервые мы видим такую синхронность.

Как человек, который работает с информацией, абсолютно подтверждаю твои слова, потому что в течение 2 лет я замечала синхронные, абсолютно одинаковые месседжи, которые звучали от пророссийских сил, российских сил и от команды уже упомянутого тобой президента.

Мне кажется, эта ситуация стала еще одним примером того, как члены команды Порошенко просто потеряли человеческое лицо.

В такой ситуации писать вещи, которые являются саркастическими, абсолютно бесчеловечными, и распространять их через свои каналы связи – совершенно неадекватно для любого цивилизованного политика.

Программа "Что это было?" с Сергеем Лещенко: смотрите видео

Об атаках хейтеров на Мендель

Слышал тезис, что ты стала жертвой языка ненависти со стороны "порохоботов".

Синхронность я видела, даже месседжи отследила от пророссийских сил. Делали акценты на внешность от команды президента Порошенко и на то, что я некомпетентна.

Особенно эти месседжи усиливались тогда, когда получались достаточно успешные интервью Зеленского на международной арене.

Это был первый президент, который попал на обложку такого крупного издания как Time. Я очень рада. Это не только моя заслуга, а прежде всего Владимира Зеленского. Что касается президента Порошенко, мне кажется, что он гордился тем высоким знанием английского языка больше, чем операционной системой, которую делал в Украине.



Зеленский попал на обложку журнала / Фото Time

О работе в Офисе Президента

Как ты думаешь, в чем были твои сильные решения и ошибки в Офисе Президента?

Нагрузка у меня была довольно большой. Мы это обсуждали потом внутри команды. То, чем мне пришлось управлять и стратегически, и тактически, – значительно большее поле для работы, чем есть у действующего пресс-секретаря. Было больше функционала.

Об увольнении Юлии Мендель с должности пресс-секретаря президента стало известно в мае 2021 года. Уже в начале июля эту должность занял тележурналист Сергей Никифоров.

Перед уходом я говорила, что это неправильно. Не может человек работать круглосуточно. Любой человек.

Думаю, международные медиа – это была моя сильная сторона, потому что знаю, как они функционируют. Я 2,5 года работала очень тесно с международными медиа. Я печаталась в The New York Times, у нас был фильм из Vice News, я публиковалась в Politico Europe и имела широкие контакты со многими медиа. Кроме того, мой уровень английского позволяет мне переходить на разные языки.

Что касается других – конечно, были ошибки. У кого их не было? Мы были новой командой. Я считаю, что каждая ошибка сделала меня сильнее, так как были сделаны определенные выводы.



Юлия Мендель ушла с должности в мае 2021 года / Фото Getty Images

Думаю, нам удалось отстроить мощную систему, которая функционировала определенный промежуток времени, когда я передавала нагрузки и свои обязанности. По инерции уже все знали, кто и за что отвечает, как делать дела, как работает твиттер и другие соцсети. Также знали о важности и приоритетности событий.

Я горжусь присоединением к команде президента и считаю, что там остались сильные люди. Я уважаю своих коллег и надеюсь, что дальше у них будет меньше ошибок, чем было у меня.

О конфликте ОП с Разумковым

Что ты думаешь о конфликте с Дмитрием Разумковым? Ты определенные процессы отслеживала изнутри.

Разумков – это взрослый человек, который фактически всю жизнь в политике... Разумков сам принимает решения о том, как ему двигаться. Было заметно давно, что он выбрал путь субъективизации в политической жизни.

Разумков видит себя весомым субъектом. Это влияет на командность принятия многих решений.

Когда было заседание Совета нацбезопасности и обороны и голосовали за закрытие телеканалов Виктора Медведчука, которые были полной российской пропагандой и совпадали все месседжи с Кремлем, Разумков был единственным, кто был против. Что это была за субъектность, упрямство, весомость? Было сложно всем понять, но это точно показало, что человек не командный.



Разумков выбрал путь субъективизации в политической жизни / Фото Getty Images

Было и много вопросов относительно реформ, которые задерживались и не происходили из-за того, что Дмитрий Александрович имел "другое видение", скажем так. Земельную реформу должны были принять еще в начале 2019 года, но первый закон о снятии моратория проголосовали в конце марта 2020 года.

Сейчас мы имеем закон об олигархах. В него входит и законопроект о лоббизме. Насколько я понимаю, Разумков предлагает свой законопроект о лоббизме.

Это не единственные решения, которые Дмитрий Александрович решает брать на себя, как на весомый политический субъект, который движется отдельно от команды президента.

По словам Михаила Подоляка, у Дмитрия Разумкова есть разногласия со взглядами "Слуги народа" на стратегию развития государства. В ответ на это глава парламента заявил , что такие высказывания советника главы ОП не соответствуют действительности.

Однако не будем забывать о том, что он пришел вместе с Владимиром Зеленским к власти. Его выбирала та же команда президента. Если он считает, что должен двигаться отдельным путем, то не надо удивляться, если команда решит дать ему эту возможность и будет голосовать за снятие спикера Верховной Рады.

Насколько это нормально? Спикер обычно говорит, что он глава Верховной Рады, а не только монобольшинства.

Голосовать будут все. Кто будет заявлять о том, что требуется снятие и замена спикера, – это может быть команда президента. Предвижу, как журналист, судя по тем заявлениям, которые есть.

Мне кажется, это попытка защитить то состояние олигархической экономики, которое есть в Украине – это довольно странно не только для команды президента, но и для парламента. Есть большой электорат, который понимает, что олигархат – это большая проблема для экономики, доходов каждого человека и прозрачной работы бизнеса.

К теме Нет "криминальных" претензий, есть разногласия с партией, – Подоляк о Разумкове

Эти выступления являются довольно показательными. Возможно, Дмитрий Александрович не знает такой системы, имеет какие-то другие пути выхода и хочет стать субъектом. Так почему бы ему не двигаться по этому выбранному пути?

О Зеленском и журналистах

Со стороны оппонентов деолигархизации слышу, что кроме того, что заберут медиа у частных владельцев, сам Зеленский хочет иметь свое медиа, где он мог бы себя реализовывать. Были такие настроения, чтобы иметь свой канал?

Будучи в самом информационном ядре Офиса Президента, я точно знаю, что все телеканалы и так освещают Зеленского. Нас просто штурмовали постоянно запросами о комментарии президента.

А ты отвергала все.

Я не отвергала. Просто было невозможно предоставить всем. Если у нас был комментарий президента по какой-то горячей теме, мы сами могли снять материал в промежутке в несколько минут между совещаниями. Говорили президенту, что это важно, и он соглашался. Мы должны были раздать это всем, потому что если кто-то не получал видео, то очень обижался.

Мне кажется, что 14-часовой марафон показал, что Зеленский не боится вообще каких-либо вопросов. Однако президент должен заниматься делами в государстве, а не постоянно давать интервью. Вот вы спрашивали, какие у меня сильные стороны – я выстояла.



Зеленский в 2019 году провел 14-часовой пресс-марафон / Фото из фейсбука президента

Зеленский раньше такие марафоны на полсутки с медиа делал. Сейчас уже нет. Он стал похож на традиционного политика. Такую трансформацию замечают многие люди.

Что значит традиционным политиком? Для меня это загадка. Мне кажется, в Украине политическая элита так и не смогла достичь уровня традиционности, если так уж говорить. Зеленский действительно вырос. Он многое выучил, получил очень много навыков.

Вы хотели, чтобы президент не был вообще политиком? Он человек, но и политик. Главное, что остается лидером. Это, кажется, самое важное, что может быть.

Сегодня (22 сентября – 24 канал) он заявил, что повлиять на него никто не может. Это такая достаточно сильная позиция, потому что он может советоваться с кем угодно, но всегда сам окончательно принимает решение.

О "Слуге народа" и Разумкове

Раскол между президентом и Дмитрием Разумковым проявляется и в том, что на запланированную встречу между депутатами "Слуги народа" и Зеленским в Трускавце его не пригласили. Это значит, что он уже не член этой команды.

Заметно, что Дмитрий Разумков дружит со всеми телеканалами, которые на сегодня называют олигархическими и говорят о каком-то определенном влиянии. Я не помню каких-то материалов, которые были бы слишком критичными в отношении него. Поэтому здесь тоже возникает определенный вопрос.

Владимир Зеленский планирует снова собрать фракцию "Слуга народа" на обучение в Трускавце. По разным данным, обучение продлится со 2 по 5 октября. Похожее мероприятие состоялось еще летом 2019 года.

В политических кругах были слухи, что Разумков во время прошлой учебы в Трускавце пытался уже собрать определенных депутатов, которые были бы именно его командой.

Не знаю, как принимали решение в парламенте относительно поездки в Трускавец, но, возможно, это тоже является каким-то из показательных факторов, когда Разумков отходит от команды и отделяется.



Разумков пытался собрать команду депутатов / Фото Getty Images

Об изменениях за время работы в должности

Как тебя изменила работа в Офисе Президента?

Надеюсь, что стала сильнее. Я лучше поняла украинскую политику изнутри, и мне это очень помогло.

Это правда, что когда ты попадаешь на Банковую, тебя "коротит" из-за атмосферы НКВД? Будто бы давление старых домов советской эпохи. Они теперь обустроены позолотой, красным деревом. Очень психику "перепрошивает".

На 4 этаже очень много "пшонка-стиля". Ремонты делали как раз во времена Виктора Януковича. Это очень впечатляет. Я знаю, что президенту и команде было очень трудно привыкать к этому.

Именно поэтому речь шла о смене офиса. На 6 этаже вообще сделали современный "лофтовский" ремонт, где все диджитализировано и есть растения. Там приятно находиться.

Интересно Думаю, у меня была прослушка, – Мендель

4 этаж остается "законсерованным" в стиле Януковича и Кучмы. Внизу все-таки по-другому. Все застелено традиционными коврами. Давит? Кажется, что да. Мой кабинет мне очень не нравился.

О прослушивании о ОП

Было прослушивание в кабинете?

Думаю, что да. Я часто слышала, что говорила, а потом это доходило до членов команды. Я нигде это не говорила, кроме кабинета. У многих людей с рисковыми должностями написано в кабинете "За вами следит НАБУ".



Юлию Мендель могли прослушивать / Фото из фейсбука бывшего спикера президента

В 2019 году был случай, когда Национальное антикоррупционное бюро без нашего ведома поймало на взятке сотрудницу Офиса Президента. Мы об этом узнали чуть ли не последними. Якобы она должна была взять аж 330 тысяч долларов. Ее поймали вместе с сообщницей во время передачи 150 тысячи долларов. Это значит, что НАБУ следит.

О публикациях в соцсетях

Какая цепочка от текста до публикации в официальных источниках? Сколько людей фильтруют эту информацию? Спрашиваю, потому что бывают случаи, которые потом становятся основаниями для мемов, когда путают флаги и языки.

Ой, флаги. Нашего SMM-работника за это, кстати, оштрафовали. Однако, честно скажу, в Канаду я не ездила и не проверяла ни одну новость ни в соцсетях, ни на сайте президента.

А что было?

Перепутали столицы. Я бы не перепутала. Я тоже удивилась, когда об этом узнала. Однако обвинили меня. Мы говорили с SMM-работниками и отлаживали систему. Они что-то не проверяли и публиковали в фейсбуке Офиса Президента. Это все нужно было системно делать.

Офис Президента в 2020 году в официальном заявлении неправильно обозначил флаг Польши. В результате это оказался государственный символ Индонезии.

Текст по-разному доходит до читателя. В основном это очень быстро. Все зависит, как правило, от новости. Если это быстрая реакция, то надо быстро об этом подать, потому что расползется и все будет в слухах и конспирологии, как это у нас обычно. Иногда это бывает даже 5 – 15 минут.

Помнишь, как я не там поставила 3 точки, когда президент заболел коронавирусом? Я писала вручную сообщения в фейсбук. Сидела в машине, вышла из Офиса Президента, мне позвонили и сказали о положительном тесте.

Я очень быстро написала, прислала, президент согласовал, и мы опубликовали. Там был хороший мем "К сожалению... Президент чувствует себя хорошо". Меня обвинили в том, что я очень безграмотная.



Юлия Мендель отредактировала сообщение о состоянии Зеленского / Скриншот из соцсетей

Однако люди смотрят только на мою страницу, а не на то, сколько текста я написала и отредактировал на сайте Офиса Президента и в его соцсетях. Украинцы определенным образом чемпионы мира по поиску негатива в самих себе. Надо быть самокритичными, но нельзя все превращать в самоуничтожение.

Я согласна с тобой. У меня мнение, что для взрослых людей, которые имеют образование и претендуют на звание политического эксперта, должно быть самоуничижением делать абсурдные и инфантильные политические атаки в соцсетях. Я так и написала одному из лиц, которое поддерживает пятого президента Украины. Не услышала каких-то адекватных аргументов относительно своей позиции.



Экс-пресс-секретаря президента критиковали за сообщения в соцсетях / Фото из фейсбука Юлии Мендель

Много было атак. Мне кажется, украинцы должны помнить, что должно быть уважение к институту Президента. Владимир Зеленский за 2,5 года уже доказал свое большое самоуважение, и он готов представлять Украину в лучшем виде. Президент отстаивает Украину.

Для нас, как для нации, плохо вестись на примитивные провокации. Распространение комплекса неполноценности должно было бы быть самоунижением для тех, кто представляет себя как политический эксперт.