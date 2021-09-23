Таку думку експрессекретарка президента озвучила у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Вона також розповіла про відносини Андрія Єрмака та Сергія Шефіра, роботу в Офісі Президента та прослуховування в кабінетах.

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Про Шефіра і замах на нього

Хто такий Шефір, на якого скоїли замах?

Я так розумію, ви хочете почути більше практичної інформації. Сергій Шефір знайомий з президентом Володимиром Зеленським багато-багато років. Він був одним з тих, хто з початку допомагав йому побудувати доволі успішний бізнес.

Він допомагав також будувати нову команду президента, програму, бачення у політиці та рух. Президент зазвичай сам ухвалює усі рішення. Однак у нього є демократичний підхід – він покладається на думку різних людей. Зокрема й тих, яким довіряє.



На Сергія Шефіра скоїли замах / Фото LIGA.net

Сергій Нахманович (Шефір – 24 канал) є одним з тих, хто має доволі великий багаж інформації, розширену мережу контактів і займається багатьма питаннями співпраці з бізнесом та іншими різними напрямками. Це міг бути енергетичний, правоохоронний напрямок. Він дотичний до багатьох рішень.

Володимир Зеленський покладається на рішення першого помічника, тому його посада достатньо висока.

Що відомо про обстріл авто Шефіра Автомобіль першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра обстріляли 22 вересня. У машину випустили щонайменше 10 куль. Шефір відбувся переляком. Водія авто поранили, тож його прооперували.

Правоохоронці вже оприлюднили основні версії замаху. Однією з них є дестабілізація політичної ситуації в країні.

Те, що сталося – доволі жахливо не лише в масштабах однієї особистості, але й України. Насамперед бажаю якнайшвидшого одужання водію. Як наголосив сам Шефір, він зробив героїчний вчинок.



Автомобіль Сергія Шефіра обстріляли / Фото з фейсбуку Ірини Венедіктової

Коли у нього була прострелена нога, він далі тиснув на педаль газу й зміг виїхати із зони обстрілу. Швидкої реабілітації й самому Сергію Шефіру, йому повинні забезпечити охорону.

Напад здійснили, коли Володимир Зеленський перебуває у США з візитом. Це доволі важливий візит, президент зустрічається з багатьма політичними діячами, з великим бізнесом, інвесторами для співпраці з Україною.



Володимир Зеленський зустрівся з Бредом Смітом / Фото Офісу Президента

Як такі ситуації впливають на імідж України? Це дуже вигідно ворогам України. Також важко говорити, що ми цивілізована країна, яка рухається вперед.

Згадаймо, що за часів Петра Порошенка ми бачили низку великих вбивств, починаючи з трагічної історії Павла Шеремета. Були намагання вбити Аміну Окуєву з її чоловіком. Все-таки це вбивство здійснилося з 2 спроби. Був замах на опозиціонера, депутата Держдуми Дениса Вороненкова, який приїхав в Україну. Його теж вбили.

Низка вбивств прогриміла на увесь світ, їх висвітлювали міжнародні медіа. Звісно, це відлякує від співпраці з Україною.

Замах на високопосадовців означає одне для міжнародної спільноти – Україна небезпечна. Це треба обов'язково розслідувати, довести до кінця. Ми розуміємо, що це замах на найближче коло президента. Це замах не особисто на Сергія Шефіра, а як на друга президента.

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Надіємося, що незабаром почуємо якісь результати розслідування. Насправді ця подія залишається вагомою в усіх міжнародних медіа. Про неї написали Bloomberg, The New York Times, Reuters. Знову Україна гримить, на жаль, такими страшними історіями.

Дуже дивно, як швидко відреагувала Росія, виправдовуючись, що начебто це не вони.

Довідка. Речник Кремля Дмитро Пєсков оперативно відреагував на інцидент. Він запевнив у непричетності Росії до цього.

Буває, що Пєсков тижнями або місяцями якісь теми не коментує, а тут через пів години сказав, що це не вони. Шарій паралельно сказав, що це начебто Андрій Єрмак замовив замах на Сергія Шефіра в рамках внутрішньої боротьби.

Якщо хтось і є в інформаційному просторі відомим клоуном, то, мабуть, це пан Шарій, згаданий вами. Його конспірологічні теорії – ніщо інше, як просто хороший майданчик для стендапу.

Про відносини Єрмака і Шефіра

Я б все-таки запитав, якими були відносини між Єрмаком та Шефіром?

Скажімо так, це 2 найближчих, можна сказати неофіційно, радники. Тобто є людські відносини. На цих 2 чоловіків Володимир Зеленський покладається як на людей, яким він, по-перше, довіряє, а по-друге, які були біля джерел побудови команди та програми президента.



Володимир Зеленський прокладається на Єрмака та Шефіра / Фото Офісу Президента

Вони візьмуть слухавку у будь-який момент і мають достатньо компетенції та досвіду, аби радити щодо багатьох питань. Насправді й Андрій Борисович, й Сергій Нахманович – це люди, які працюють разом з президентом цілодобово.

Якщо ми говоримо про цю конспірологію, то це власне така запущена "утка", щоб просто намагатися розсварити команду президента. Однак вона настільки дурнувата, що це просто не може вплинути на відносини всередині команди.

Володимир Зеленський має доволі демократичні підходи до ухвалення рішень. Це нормально, якщо в команді президента є якісь незгоди. Це не обов'язково Андрій Єрмак та Сергій Шефір. Однак Шефір залишається близьким до президента. До нього можна звернутися у будь-який момент і, звісно, він не відмовить.

Про реакцію на замах

Я бачив, як і всі, що протягом 22 вересня була синхронна подача інформації про розбірки Єрмака й Шефіра від деяких прихильників Петра Порошенка, яких називають "порохоботами" та проросійських сил. Це не вперше ми бачимо таку синхронність.

Як людина, яка працює з інформацією, абсолютно підтверджую твої слова, тому що протягом 2 років я помічала синхронні, абсолютно однакові меседжі, які лунали від проросійських сил, російських сил та від команди вже згаданого тобою президента.

Мені здається, ця ситуація стала ще одним прикладом того, як члени команди Порошенка просто втратили людське обличчя.

У такій ситуації писати речі, які є саркастичними, абсолютно нелюдськими й поширювати їх через свої канали зв'язку – абсолютно неадекватно для будь-якого цивілізованого політика.

Програма "Що це було?" з Сергієм Лещенком: дивіться відео

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Чув тезу, що ти стала жертвою мови ненависті з боку "порохоботів".

Синхронність я бачила, навіть меседжі відстежила від проросійських сил. Робили акценти на зовнішність від команди президента Порошенка й на те, що я некомпетентна.

Особливо ці меседжі підсилювалися тоді, коли виходили достатньо успішні інтерв'ю Зеленського на міжнародній арені.

Це був перший президент, який потрапив на обкладинку такого великого видання як Time. Я дуже рада. Це не лише моя заслуга, а насамперед Володимира Зеленського. Щодо президента Порошенка, мені здається, що він пишався тим високим знанням англійської мови більше, ніж операційною системою, яку робив в Україні.



Зеленський потрапив на обкладинку журналу / Фото Time

Про роботу в Офісі Президента

Як ти думаєш, у чому були твої сильні рішення і помилки в Офісі Президента?

Навантаження в мене було доволі великим. Ми це обговорювали потім всередині команди. Те, чим мені довелося керувати і стратегічно, і тактично – значно більше поле для роботи, аніж є у чинного прессекретаря. Було більше функціоналу.

Довідка. Про звільнення Юлії Мендель з посади речниці президента стало відомо у травні 2021 року. Вже на початку липня цю посаду обійняв тележурналіст Сергій Никифоров.

Перед відходом я говорила, що це неправильно. Не може людина працювати цілодобово. Будь-яка людина.

Думаю, міжнародні медіа – це була моя сильна сторона, адже знаю, як вони функціонують. Я 2,5 роки працювала дуже тісно з міжнародними медіа. Я друкувалась у The New York Times, у нас був фільм з Vice News, я публікувалась в Politico Europe і мала широкі контакти з багатьма медіа. Окрім того, мій рівень англійської дозволяє мені переходити на різні мови.

Щодо інших – звісно, були помилки. У кого їх не було? Ми були новою командою. Я вважаю, що кожна помилка зробила мене сильнішою, адже були зроблені певні висновки.



Юлія Мендель пішла з посади у травні 2021 року / Фото Getty Images

Думаю, нам вдалося відбудувати потужну систему, яка функціонувала певний проміжок часу, коли я передавала навантаження і свої обов'язки. За інерцією вже всі знали, хто й за що відповідає, як робити справи, як працює твітер та інші соцмережі. Також знали про важливість та пріоритетність подій.

Я пишаюсь долученням до команди президента і вважаю, що там залишились сильні люди. Я поважаю своїх колег і сподіваюсь, що далі у них буде менше помилок, аніж було в мене.

Про конфлікт ОП з Разумковим

Що ти думаєш про конфлікт з Дмитром Разумковим? Ти певні процеси відслідковувала зсередини.

Разумков – це доросла людина, яка фактично все життя у політиці… Разумков сам ухвалює рішення про те, як йому рухатись. Було помітно давно, що він обрав шлях суб'єктивізації у політичному житті.

Разумков бачить себе вагомим суб'єктом. Це впливає на командність ухвалення багатьох рішень.

Коли було засідання Ради нацбезпеки та оборони й голосували за закриття телеканалів Віктора Медведчука, які були повною російською пропагандою і збігалися усі меседжі з Кремлем, Разумков був єдиним, хто був проти. Що це була за суб'єктність, впертість, вагомість? Було складно усім зрозуміти, але це точно показало, що людина не командна.



Разумков обрав шлях суб'єктивізації у політичному житті / Фото Getty Images

Було й багато питань щодо реформ, які затримувалися і не відбувалися через те, що Дмитро Олександрович мав "інше бачення", скажімо так. Земельну реформу мали ухвалити ще на початку 2019 року, але перший закон про зняття мораторію проголосували в кінці березня 2020 року.

Зараз ми маємо закон про олігархів. У нього входить і законопроєкт про лобізм. Наскільки я розумію, Разумков пропонує свій законопроєкт про лобізм.

Це не єдині рішення, які Дмитро Олександрович вирішує брати на себе, як на вагомий політичний суб'єкт, який рухається окремо від команди президента.

Зверніть увагу! За словами Михайла Подоляка, у Дмитра Разумкова є розбіжності з поглядами "Слуги народу" на стратегію розвитку держави. У відповідь на це очільник парламенту заявив, що такі висловлювання радника очільника ОП не відповідають дійсності.

Однак не забуваймо про те, що він прийшов разом з Володимиром Зеленським до влади. Його обирала та ж команда президента. Якщо він вважає, що має рухатись окремим шляхом, то не треба дивуватися, якщо команда вирішить дати йому цю можливість і голосуватиме за зняття спікера Верховної Ради.

Наскільки це нормально? Спікер зазвичай каже, що він голова всієї Верховної Ради, а не лише монобільшості.

Голосуватимуть усі. Хто заявлятиме про те, що потрібне зняття і заміна спікера – це може бути команда президента. Передбачаю як журналіст, судячи з тих заяв, які є.

Мені здається, це намагання захистити той стан олігархічної економіки, який є в Україні – це доволі дивно не лише для команди президента, а й для парламенту. Є великий електорат, який розуміє, що олігархат – це велика проблема для економіки, доходів кожної людини та прозорої роботи бізнесу.

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Ці виступи є доволі показовими. Можливо, Дмитро Олександрович не знає такої системи, має якісь інші шляхи виходу і хоче стати суб'єктом. То чому б йому не рухатись за цим обраним шляхом?

Про Зеленського та журналістів

З боку опонентів деолігархізації чую, що крім того, що заберуть медіа у приватних власників, сам Зеленський хоче мати своє медіа, де він міг би себе реалізовувати. Були такі настрої, щоб мати свій канал?

Будучи в самому інформаційному ядрі Офісу Президента, я точно знаю, що всі телеканали і так висвітлюють Зеленського. Нас просто штурмували постійно запитами про коментар президента.

А ти відкидала всіх.

Я не відкидала. Просто було неможливо надати всім. Якщо у нас був коментар президента з якоїсь гарячої теми, ми самі могли зняти матеріал в проміжку кілька хвилин між нарадами. Говорили президенту, що це важливо й він погоджувався. Ми були повинні роздати це всім, бо якщо хтось не отримував відео, то дуже ображався.

Мені здається, що 14-годинний марафон показав, що Зеленський не боїться взагалі будь-яких запитань. Однак президент має займатися справами в державі, а не постійно давати інтерв'ю. От ви запитували, які у мене сильні сторони – я вистояла.



Зеленський у 2019 році провів 14-годинний пресмарафон / Фото з фейсбуку президента

Зеленський раніше такі марафони на пів доби з медіа робив. Зараз вже ні. Він став схожим на традиційного політика. Таку трансформацію помічають багато людей.

Що означає традиційним політиком? Для мене це загадка. Мені здається, в Україні політична еліта так і не змогла досягнути рівня традиційності, якщо так вже говорити. Зеленський справді виріс. Він багато чого вивчив, отримав дуже багато навичок.

Ви хотіли, щоб президент не був взагалі політиком? Він є людиною, але й політиком. Головне, що залишається лідером. Це, здається, найважливіше, що може бути.

Сьогодні (22 вересня – 24 канал) він заявив, що вплинути на нього ніхто не може. Це така доволі сильна позиція, тому що він може радитися з ким завгодно, але завжди сам остаточно ухвалює рішення.

Про "Слугу народу" та Разумкова

Розкол між президентом і Дмитром Разумковим проявляється й в тому, що на заплановану зустріч між депутатами "Слуги народу" та Зеленським у Трускавці його не запросили. Це означає, що він вже не член цієї команди.

Помітно, що Дмитро Разумков дружить з усіма телеканалами, які на сьогодні називають олігархічними та говорять про якийсь певний вплив. Я не пам'ятаю якихось матеріалів, які були б надто критичними щодо нього. Тому тут теж виникає певне запитання.

Довідка. Володимир Зеленський планує знову зібрати фракцію "Слуга народу" на навчання у Трускавці. За різними даними, навчання триватиме з 2 до 5 жовтня. Подібний захід відбувся ще влітку 2019 року.

В політичних колах були чутки, що Разумков під час минулого навчання в Трускавці намагався вже зібрати певних депутатів, які були б саме його командою.

Не знаю, як ухвалювали рішення в парламенті щодо поїздки в Трускавець, але, можливо, це теж є якимось з показових факторів, коли Разумков відходить від команди й відділяється.



Разумков намагався зібрати команду депутатів / Фото Getty Images

Про зміни за час роботи на посаді

Як тебе змінила робота в Офісі Президента?

Сподіваюся, що стала сильнішою. Я краще зрозуміла українську політику з середини й мені це дуже допомогло.

Це правда, що коли ти потрапляєш на Банкову, тебе "викорочує" через атмосферу НКВД? Є начебто тиск старих будинків радянської епохи. Вони тепер облаштовані позолотою, червоним деревом. Дуже психіку "перепрошиває".

На 4 поверсі дуже багато "пшонка-стилю". Ремонти робили саме за часів Віктора Януковича. Це дуже вражає. Я знаю, що президентові й команді було дуже важко звикати до цього.

Саме тому мовилось про зміну офісу. На 6 поверсі взагалі зробили сучасний "лофтівський" ремонт, де все діджиталізоване та є рослини. Там приємно перебувати.

Цікаво Думаю, у мене була прослушка, – Мендель

4 поверх залишається "законсерованим" у стилі Януковича й Кучми. Внизу все-таки по-іншому. Усе застелено традиційними килимами. Чи тисне? Здається, що так. Мій кабінет мені дуже не подобався.

Про прослуховування о ОП

Було прослуховування в кабінеті?

Думаю, що так. Я часто чула, що говорила, а потім це доходило до членів команди. Я ніде це не казала, окрім кабінету. У багатьох людей з ризиковими посадами написано в кабінеті "За вами стежить НАБУ".



Юлію Мендель могли прослуховувати / Фото з фейсбуку екречниці президента

У 2019 році був випадок, коли Національне антикорупційне бюро без нашого відома спіймало на хабарі співробітницю Офісу Президента. Ми про це дізналися ледь не останніми. Начебто вона мала взяти аж 330 тисяч доларів. Її спіймали разом зі спільницею під час передачі 150 тисячі доларів. Це означає, що НАБУ стежить.

Про дописи у соцмережах

Який ланцюг від тексту до публікації на офіційних джерелах? Скільки людей фільтрують цю інформацію? Запитую, бо трапляються випадки, які потім стають підставами для мемів, коли плутають прапори й мови.

Ой, прапори. Нашого SMM-працівника за це, до речі, оштрафували. Проте, чесно скажу, в Канаду я не їздила й не перевіряла жодну новину ні у соцмережах, ні сайті президента.

А що було?

Переплутали столиці. Я б не переплутала. Я теж здивувалась, коли про це дізналась. Однак звинуватили мене. Ми говорили з SMM-працівниками та налагоджували систему. Вони щось не перевіряли й публікували у фейсбуці Офісу Президента. Це все треба було системно робити.

Довідка. Офіс Президента у 2020 році в офіційній заяві неправильно позначив прапор Польщі. У результаті це виявився державний символ Індонезії.

Текст по-різному доходить до читача. Переважно це дуже швидко. Усе залежить, зазвичай, від новини. Якщо це швидка реакція, то треба швидко про це подати, адже розповзеться і все буде в чутках і конспірології, як це у нас зазвичай. Іноді це буває навіть 5 – 15 хвилин.

Пам'ятаєш, як я не там поставила 3 крапки, коли президент захворів на коронавірус? Я писала вручну повідомлення на фейсбук. Сиділа в машині, вийшла з Офісу Президента, мені зателефонували й сказали про позитивний тест.

Я дуже швидко написала, надіслала, президент погодив й ми опублікували. Там був хороший мем "На жаль, президент почувається добре…". Мене звинуватили в тому, що я дуже безграмотна.



Юлія Мендель відредагувала допис про стан Зеленського / Скриншот з соцмереж

Однак люди дивляться тільки на мою сторінку, а не на те, скільки тексту я написала й відредагувала на сайті Офісу Президента та його соцмережах. Українці певним чином чемпіони світу з пошуку негативу у самих собі. Треба бути самокритичними, але не можна все перетворювати на самознищення.

Я згодна з тобою. У мене думка, що для дорослих людей, які мають освіту та претендують на звання політичного експерта, мало б бути самоприниженням робити абсурдні й інфантильні політичні атаки в соцмережах. Я так і написала одній з осіб, яка підтримує п'ятого президента України. Не почула якихось адекватних аргументів щодо своєї позиції.



Ексречницю президента критикували через дописи у соцмережах / Фото з фейсбуку Юлії Мендель

Багато було атак. Мені здається, українці мають пам'ятати, що має бути повага до Інституту Президента. Володимир Зеленський за 2,5 роки вже довів свою велику самоповагу й він готовий представляти Україну в найкращому вигляді. Президент відстоює Україну.

Для нас, як для нації, погано вестися на примітивні провокації. Поширювання комплексу неповноцінності мало б бути самоприниженням для тих, хто представляє себе як політичний експерт.