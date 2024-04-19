Зеленский – угроза для Кремля: в ГУР прокомментировали покушение на президента
Вчера стало известно, что в Польше задержали мужчину, который готовил покушение на президента Украины по указанию российских спецслужб. В ГУР говорят, что не стоит удивляться таким действиям Москвы.
В начале весны 2024 года глава государства заявлял, что его пытались убить более 10 раз.
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Кремль боится
По словам представителя ГУР Андрея Юсова, тот факт, что Кремль не оставляет попыток физически уничтожить украинских чиновников, в частности лидера Владимира Зеленского, свидетельствует, что в Москве считают их серьезной угрозой для себя.
Юсов подчеркнул, что подобные действия России лишний раз демонстрируют миру, что Украина воюет не с "цивилизованным" соперником, а страной-террористом, которая не чурается никаких методов.
Напомним, что вчера СБУ сообщила о задержании мужчины, который хотел осуществить покушение на Зеленского.
Злоумышленник оказался гражданином Польши, которого завербовало российское ГРУ. Его задача заключалась в том, чтобы собирать и передавать Москве информацию о безопасности аэропорта Жешув – Ясенка, чтобы российские спецслужбы могли совершить покушение на Зеленского во время его посещения Польши.
В то же время СБУ и Офис генпрокурора разгадали намерения врага и предупредили польских коллег, которые задержали агента страны-агрессора.
Между тем у Путина отказались объяснять этот инцидент. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не дает комментариев по этому вопросу.
Покушения на власть Украины: что известно
- Главу ГУР Кирилла Буданова пытались уничтожить более 10 раз. Во время этих попыток врага, к сожалению, погибали офицеры украинской разведки.
- Также оккупанты не один раз пытались убить главкома Александра Сырского.
- Весной 2023 года российские пропагандисты сообщали о якобы "ликвидации" Сырского, который тогда возглавлял Сухопутные войска, и Залужного, который в то время был главнокомандующим.
- В конце февраля Буданов предупреждал, что на фоне наступления Россия стремится посеять проблемы в украинском обществе и ВСУ.
- Враг активировал план, который сочетает в себе дезинформацию и попытки убийства известных украинцев. Его пик запланирован на весну.