Вчера стало известно, что в Польше задержали мужчину, который готовил покушение на президента Украины по указанию российских спецслужб. В ГУР говорят, что не стоит удивляться таким действиям Москвы.

В начале весны 2024 года глава государства заявлял, что его пытались убить более 10 раз.

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Кремль боится

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, тот факт, что Кремль не оставляет попыток физически уничтожить украинских чиновников, в частности лидера Владимира Зеленского, свидетельствует, что в Москве считают их серьезной угрозой для себя.

Юсов подчеркнул, что подобные действия России лишний раз демонстрируют миру, что Украина воюет не с "цивилизованным" соперником, а страной-террористом, которая не чурается никаких методов.

Напомним, что вчера СБУ сообщила о задержании мужчины, который хотел осуществить покушение на Зеленского.

Злоумышленник оказался гражданином Польши, которого завербовало российское ГРУ. Его задача заключалась в том, чтобы собирать и передавать Москве информацию о безопасности аэропорта Жешув – Ясенка, чтобы российские спецслужбы могли совершить покушение на Зеленского во время его посещения Польши.

В то же время СБУ и Офис генпрокурора разгадали намерения врага и предупредили польских коллег, которые задержали агента страны-агрессора.

Между тем у Путина отказались объяснять этот инцидент. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не дает комментариев по этому вопросу.

Покушения на власть Украины: что известно