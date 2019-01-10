Поль Погба поразил приемом мяча во время интервью: видео
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не теряет бдительности, даже когда общается на камеру.
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Свое мастерство ему пришлось продемонстрировать и во время интервью. Футболист заметил, как в него летит мяч, и не поднимаясь со стула, Погба одним касанием удачно принял и отбил его. И продолжил общаться с журналистом.
Источник: 24 Канал
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