Поль Погба поразил приемом мяча во время интервью: видео

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не теряет бдительности, даже когда общается на камеру.

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Свое мастерство ему пришлось продемонстрировать и во время интервью. Футболист заметил, как в него летит мяч, и не поднимаясь со стула, Погба одним касанием удачно принял и отбил его. И продолжил общаться с журналистом.

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