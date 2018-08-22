Полезен ли голубой чай-матча для здоровья
Горячий или холодный напиток с плотной васильковой пеной заполнил соцсети. Но безопасен ли такой тренд для организма?
Как передает ЕLLE, голубой матча-латте, в отличие от зеленого, делается не из листьев чайного дерева, а из лепестков тайского цветка, Butterfly Pea Tea.
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Напиток содержит кофеин, имеет мягкий и пролонгированный эффект, не вызывает сонливости после окончания ощущения бодрости. Также чай содержит антиоксиданты.
В некоторых странах этот тайский цветок используют как антидепрессант, ведь матча имеет расслабляющий эффект. Напиток из этого цветка улучшает память, снимает тревожность и помогает бороться со стрессом.
Еще одно свойство голубого напитка – он снижает аппетит. Васильковый чай утром из растительного молока поможет продержаться сытым до обеда.
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