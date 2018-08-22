Полезен ли голубой чай-матча для здоровья

Горячий или холодный напиток с плотной васильковой пеной заполнил соцсети. Но безопасен ли такой тренд для организма?

Как передает ЕLLE, голубой матча-латте, в отличие от зеленого, делается не из листьев чайного дерева, а из лепестков тайского цветка, Butterfly Pea Tea.

Читайте также: Что произойдет, если есть бананы ежедневно

Напиток содержит кофеин, имеет мягкий и пролонгированный эффект, не вызывает сонливости после окончания ощущения бодрости. Также чай содержит антиоксиданты.

В некоторых странах этот тайский цветок используют как антидепрессант, ведь матча имеет расслабляющий эффект. Напиток из этого цветка улучшает память, снимает тревожность и помогает бороться со стрессом.

Еще одно свойство голубого напитка – он снижает аппетит. Васильковый чай утром из растительного молока поможет продержаться сытым до обеда.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.