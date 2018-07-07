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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Полезен ли мед на самом деле: интересные факты

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Мед полезен или нет
Мед полезен или нет / unsplash.com

Мед не является заменой сахара, он содержит сахарозу, глюкозу и фруктозу, которая медленнее всасывается. Кроме того, его калорийность также высока.

Об этом рассказала диетолог Альбина Комиссарова, передает "Обозреватель".

По ее словам, мед не является вредным продуктом, но и не панацея от всех болезней. Несколько чайных ложек этого продукта в день дополнят здоровый рацион.

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Хотя мед содержит очень малое количество витаминов В, С, К и фолиевой кислоты, он является отличным антисептиком. Его необходимо съесть более 100 г за раз, чтобы получить достаточное количество питательных веществ.

Диетолог рассказала о том, можно ли греть мед. При нагревании меда свыше 45 градусов образуется фермент натуральной диастазы, а если до 60 градусов и выше – разрушаются витамины меда. Поэтому не стоит добавлять мед в горячий чай – он потеряет все свои полезные свойства.

При нагревании в меде образуется промежуточный продукт химического разложения сахаров – оксиметилфурфурол, который есть в любой выпечке, варенье, в печеных яблоках. Сейчас его опасное влияние не доказано.

Мед корисний чи ні

При нагревании меда разрушаются его витамины

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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