Полиция провела обыски у молодых людей из скандального видео в Киеве

Полицейские провели обыски по месту жительства двух несовершеннолетних, которые фигурировали в скандальных видео. Речь идет о кадрах, где юноши громко слушали российскую музыку и перекрывали движение транспорта в центре столицы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева. До этого правоохранители опознали всех фигурантов скандальных видео.

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Что известно об обысках у подростков, перекрывавших движение в Киеве

В полиции отметили, что провели обыски по месту жительства двух несовершеннолетних, которые фигурировали в скандальных видео.

"Блогерами" оказались шестеро жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет. Правоохранители пригласили юношей вместе с их родителями в отделение полиции, где они давали объяснения по поводу указанных событий.

Кроме того, в рамках уголовного производства следователи столичной полиции провели обыски дома у двух несовершеннолетних, по результатам которых изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны,

– отметили правоохранители.

По данному факту продолжается досудебное расследование.

Что обнаружили правоохранители у двух фигурантов скандальных видео в Киеве / Видео полиции Киева

Что известно о скандале с молодыми людьми в Киеве