Полиция впервые прокомментировала ДТП Трухина и сразу передала дело в ГБР
Источник:Полиция Киева
Через неделю после случая в полиции прокомментировали информацию о ДТП с Александром Трухиным. Поскольку один из фигурантов нардеп, дело передали в ГБР.
23 августа – в день, когда произошло ДТП, – полиция начала уголовное производство. Ее открыли по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Между тем Корниенко заявил, что не знает, где и в каком состоянии находится Трухин
Показания свидетелей расходятся
Авария случилась 23 августа в Дарницком районе Киева. Тогда автомобиль Audi, не соблюдая безопасную дистанцию во время движения, въехал в Ford, который двигался впереди. Далее Ford врезался в Daewoo. В результате тройной аварии пострадали 6 человек, говорят в полиции.
Когда полиция приехала, участники аварии находились возле автомобилей. Поэтому сейчас необходимо доподлинно установить, кто же именно был за рулем в момент ДТП.
Во время первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем Audi был мужчина, как впоследствии выяснилось – народный депутат Украины. Впрочем, другие свидетели отрицают эти показания.
Кстати Авария с нардепом Трухиным: пассажиры Daewoo рассказали свою версию событий
Из-за того, что он является фигурантом ДТП, дело полиция не будет расследовать. Сейчас подследственность определена за Государственным бюро расследования. Все материалы, собранные следователями полиции, передадут в ГБР.Обратите внимание! 30 августа в ГБР заявили, что расследованием дела о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина занимается Нацполиция. Между тем Государственное бюро расследований на тот момент не имело никакой информации о резонансном событии.
Следователи полиции уже назначили ряд необходимых экспертиз, чтобы установить, с какой скоростью двигался автомобиль Audi. В соцсетях и СМИ сообщают, что она была выше разрешенной.
Что известно о резонансном ДТП
- Как пишут СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
- Пока официально не подтверждено, Трухин ли находился за рулем. Он не комментирует информацию. Глава партии Александр Корниенко заявил, что Трухин находится в отпуске, поэтому связаться с ним почти невозможно.
- В упомянутой аварии пострадали 6 человек, в том числе глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучани.
- В "Слуге народа" не комментировали информацию о ДТП. В то же время спикер Рады Дмитрий Разумков надеется, что вскоре сам нардеп Александр Трухин все-таки расскажет о своей роли в скандальном ДТП на Киевщине.
- По данным журналистов, в протоколе полиции водителем авто Трухина указан другой человек.