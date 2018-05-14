Полиция Киева расследует жестокое убийство 42-летнего мужчины

Правоохранители расследуют обстоятельства убийства 42-летнего киевлянина, тело которого обнаружили с ножевыми ранениями шеи и головы местные жители в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Киеве в Facebook.

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Вечером 13 мая в полицию поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи о том, что прибыв на вызов на улицу Академика Белецкого, они констатировали смерть мужчины. На теле потерпевшего было несколько ножевых ранений.

На место происшествия выехали правоохранители, следственно-оперативные группы управлений полиции, кинологи со служебными собаками и эксперты.

Установлено, что пострадавший – 42-летний житель Соломенского района. Накануне у него возник внезапный конфликт с неустановленным мужчиной. В результате ссоры злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов ножом,

– отметил начальник криминальной полиции в г. Киеве Сергей Борданов.

По факту убийства следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство за частью 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление лица, которое нанесло потерпевшему смертельные ножевые ранения.

Видео Национальной полиции Киева относительно расследования убийства