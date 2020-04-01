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      Полиция нашла тела жестоко убитых подростков на Львовщине

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      Двух человек подозревают в убийстве несовершеннолетних / lv.npu.gov.ua

      17-летний парень и 16-летняя девушка считались без вести пропавшими еще с 17 марта. Правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в убийстве несовершеннолетних.

      Двое подростков пропали 17 марта в Золочеве Львовской области, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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      По данным правоохранителей, 17-летний парень и 16-летняя девушка были найдены мертвыми. В убийстве подозревают двух жителей Золочева, которые занимались сбытом наркотиков через закладки.

      Злоумышленники для убийства выбрали место в лесу близ села Подгорцы, выкопали яму, приготовили орудия убийства и бензин для сожжения тел. 15 марта они заманили несовершеннолетних в лес, забили их битой до смерти, а тела сбросили в яму. Облили бензином, подожгли и закопали.

      31 марта правоохранители задержали причастных к убийствам и торговле наркотиками.

      Мужчин задержали, им грозит пожизненное лишение свободы / Фото: Нацполиция

      Во время обысков полиция обнаружила и изъяла орудие совершения убийств, револьвер, наркотики, электронные весы, пакеты и другие вещественные доказательства.

      Следователи сообщили двум мужчинам о подозрении по статьям "умышленное убийство" и "незаконное производство, изготовление, сбыт наркотических средств". Максимальное наказание, которое грозит – пожизненное лишение свободы.

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Новости Львова Дети и несовершеннолетние Убийство Криминальные новости
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