Полиция нашла тела жестоко убитых подростков на Львовщине

17-летний парень и 16-летняя девушка считались без вести пропавшими еще с 17 марта. Правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в убийстве несовершеннолетних.

Двое подростков пропали 17 марта в Золочеве Львовской области, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным правоохранителей, 17-летний парень и 16-летняя девушка были найдены мертвыми. В убийстве подозревают двух жителей Золочева, которые занимались сбытом наркотиков через закладки.

Злоумышленники для убийства выбрали место в лесу близ села Подгорцы, выкопали яму, приготовили орудия убийства и бензин для сожжения тел. 15 марта они заманили несовершеннолетних в лес, забили их битой до смерти, а тела сбросили в яму. Облили бензином, подожгли и закопали.

31 марта правоохранители задержали причастных к убийствам и торговле наркотиками.

Мужчин задержали, им грозит пожизненное лишение свободы / Фото: Нацполиция

Во время обысков полиция обнаружила и изъяла орудие совершения убийств, револьвер, наркотики, электронные весы, пакеты и другие вещественные доказательства.

Следователи сообщили двум мужчинам о подозрении по статьям "умышленное убийство" и "незаконное производство, изготовление, сбыт наркотических средств". Максимальное наказание, которое грозит – пожизненное лишение свободы.