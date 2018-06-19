Полиция под Кабмином задержала мужчину с огромным арсеналом оружия: фото

Во вторник, 18 июня, правоохранители обнаружили у мужчины, который шел по центру Киева, целый арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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По словам очевидцев, парень шел по улице Садовой возле здания правительства и кричал: "Крым наш".

"Весь этот арсенал, что на фото, нес на себе парнишка... Предварительно – патроны холостые, а все остальное похоже на настоящее", – пишет издание.

На месте работает следственно-оперативная группа.