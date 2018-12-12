Полиция провела обыски в ПСЖ

Французская полиция провела обыски в штаб-квартире клуба ПСЖ.

Прокуратура Парижа санкционировала их в рамках расследования о расовой дискриминации в молодежной академии.

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Обыски прошли 5 декабря, но стало известно о них только сейчас.

"Это стандартная процедура при проведении таких расследований", – цитирует представитель клуба Goal.

Отметим, что поводом для обысков стала информация от Football Leaks. Согласно ей, за период с 2013-го до осени 2018 года скауты молодежных академий ПСЖ в обязательном порядке указывали расу потенциального новичка клуба. Основных опций было несколько: француз, пивничноафриканець, уроженец West-Индии и африканец.

Напомним, что ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей.