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Полиция провела задержание чиновников в нескольких городах Украины

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Задержание чиновников в нескольких городах Украины
Задержание чиновников в нескольких городах Украины / Фото из открытых источников

Национальная полиция в течение 20 марта провела задержания в Одессе, Черкасской, Житомирской и Сумской областях. Чиновники получили более 80 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

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"Правоохранители разоблачили во взяточничестве сельского председателя и директора колледжа в Черкасской области, начальника районного сектора ГУ ГМС Украины в Житомирской области, главного специалиста Киевской районной администрации города Одессы и главного государственного инспектора Госпродпотребслужбы в Сумской области", – говорится в сообщении.

Полиция также отмечает, что главу села Умани задержали на "горячем" во время получения неправомерной выгоды на сумму 28 тысяч гривен. Эти средства он получил за предоставление в аренду помещения по заниженной арендной плате.

Задержали директора колледжа: глава тендерного комитета получил от него 20 тысяч гривен за беспрепятственное перечисление денежных средств за поставку товаров в учебное заведение.

На Сумщине разоблачили во взяточничестве главного государственного инспектора областного управления Госпродпотребслужбы. Фигурант организовал преступную "схему" выдачи водительских удостоверений без сдачи соответствующих экзаменов. Его задержали во время получения последней части взятки, в общем за права без сдачи экзамена ему заплатили 23 тысячи гривен.

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Полиция провела задержания чиновников в нескольких городах Украины

Поліція провела затримання посадовців у кількох містах України
Полиция провела задержания чиновников в нескольких городах Украины

В Одессе чиновник Киевской райадминистрации получил от частного предпринимателя 8 тысяч гривен "благодарности" за непривлечение его к административной ответственности за нарушение норм в сфере благоустройства территории.

Поліція провела затримання посадовців у кількох містах України
Полиция провела задержания чиновников в нескольких городах Украины

Поліція провела затримання посадовців у кількох містах України
Полиция провела задержания чиновников в нескольких городах Украины

Начальник районного сектора ГУ ГМС Украины в Житомирской области за определенное вознаграждение ускорял процедуру выдачи биометрических паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Так, за выдачу одного такого паспорта руководитель сектора требовал 4 300 гривен взятки.

Поліція провела затримання посадовців у кількох містах України
Полиция провела задержания чиновников в нескольких городах Украины

Правоохранители задержали всех 5 чиновников, они получили более 83 тысяч гривен. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

К слову, в Одессе задержали следователя одного из райотделов полиции. Он систематически требовал деньги от подозреваемых в уголовных процессах за смягчающую переквалификацию их дел.

Теги: Новости Украины Новости Одессы Деньги Полиция Новости Житомира Новости Черкасс Сумы Взятка
Источник: 24 Канал
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