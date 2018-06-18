Полиция разоблачили группу лиц, которая устраивала взрывы и поджоги аптек в Харькове

Правоохранители обезвредили организованное преступное объединение, члены которого в течение 2016-2017 годов по заказу третьих лиц организовали 12 взрывов и поджогов аптек.

Об этом сообщил отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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Отмечается, что злоумышленники организовали ряд взрывов и поджогов сетей аптек "911" и "Аптека оптовых цен" в Харькове. Также от рук преступного объединения пострадал депутат городского совета.

Всем участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. За совершение указанных преступлений им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет,

– говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства. В ведомстве отметили, что Генеральная прокуратура Украины контролирует все этапы данного дела.