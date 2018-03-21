Полиция установила, кто "заминировал" Верховную Раду

Во вторник вечером, 21 марта, в дежурную часть Печерского управления столичной полиции поступило анонимное сообщение о том, что здание Верховной Рады Украины "заминировано". Злоумышленница во время звонка была пьяной.

В результате обследования взрывоопасных предметов не обнаружили, информирует отдел коммуникации полиции Киева.

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После этого сообщения сотрудники управления государственной охраны обследовали помещение, а специалисты взрывотехнической службы полиции – прилегающую территорию. Чрезвычайники во время осмотра взрывчатых веществ и устройств не обнаружили.

По словам начальника Печерского управления полиции Андрея Дубровы, ложное сообщение осуществила женщина, проживающая в одном из сел Киевской области. Установить ее местопребывание помогли правоохранители Борисполя, они доставили ее в управление киевской полиции.

39-летняя жительница Киевщины звонила на спецлинию 102 в состоянии алкогольного опьянения, спецприбор показал 1,4 промилле. Мобильный телефон, с которого был совершен звонок, изъят,

– отметил Андрей Дуброва.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения женщине за совершение правонарушения.

Известно, что женщина неоднократно звонила в милицию с ложными сообщениями. Ранее она сообщала о преступлениях, преимущественно о ложных кражах. Полиция притягивала женщину к административной ответственности.

За ложное сообщение о заминировании ВРУ ей грозит от двух до шести лет лишения свободы.

К слову, в центре Харькова из ночного клуба Galaktika в связи с сообщением о вероятном заминировании эвакуировали 1500 человек, однако бомбу так и не нашли.