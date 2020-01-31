Полиция устроила облаву возле мечети в Киеве: украинские мусульмане возмущены – фото

Возле мечети в Киеве миграционная служба и полиция задерживали мусульман в рамках рейда по выявлению нелегальных мигрантов. Главный муфтий Украины Саид Исмагилов назвал поведение силовиков "русской калькой".

Около 12 часов в мечеть Исламского культурного центра Киева приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной полиции в сопровождении 40 работников Нацполиции в масках. Об этом Исмагилов сообщил на своей странице в фейсбук.

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Силовики устроили массовую проверку документов мусульман, которые направлялись к мечети. По его словам, это продолжалось на выходе из двора мечети во время молитвы, и после молитвы. Около 25 человек без документов увезли в автобусах.

У нас что, в Киеве установлен паспортный режим или военное положение? Я понимаю, что миграционная служба должна делать свою работу, но не у ворот мечетей, церквей и других культовых сооружений. Я не могу себе представить, чтобы у христианского храма или иудейской синагоги так же устраивали проверку всех, кто идет на молитву,

​– возмутился муфтий.

В то же время, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также возмутился фактом задержания силовиками мусульман возле мечети.

Он попросил всех задержанных описать все обстоятельства случившегося с ними лично и направить ему по адресу.

Полиция задержала мусульман в рамках рейда по выявлению нелегальных мигрантов / Фото с фейсбук-страницы Саида Исмагилова