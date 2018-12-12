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      Полиция задержала около 30 человек перед матчем "Шахтер" – "Лион"

      61 Читати новину українською
      НСК "Олимпийский"
      НСК "Олимпийский"

      В Киеве перед матчем Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" столичная полиция задержала группу молодых людей, которые провоцировали правоохранителей возле НСК "Олимпийский".

      Инцидент произошел накануне футбольного матча рядом со станцией метро "Олимпийская". Никто из граждан не пострадал, передает пресс-служба полиции Киева.

      Читайте также: Как будет работать киевское метро во время матчей "Шахтера" и "Динамо" на НСК "Олимпийский"

      Правонарушители высказывались нецензурной бранью в адрес полицейских, бросались снегом, пытались ударить пеший патруль и расшатывали ограждающие турникеты. На замечания правоохранителей они не реагировали.

      За совершение противоправных действий 27 человек направляют в территориальное управление полиции, где будут установлены анкетные данные этих граждан и в дальнейшем предоставлена правовая оценка их действиям.


      В Киеве правоохранители задержали нарушителей перед матчем Лиги чемпионов

      Также в пресс-службе отметили, что полиция продолжает на месте обеспечивать общественный порядок и будет сразу реагировать на любые нарушения.

      Напомним, что матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" состоится в среду, 12 декабря. Почтаток – в 22:00.

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      Теги: Новости Киева Спорт Футбол Шахтер Лига чемпионов Полиция
      Источник: 24 Канал
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