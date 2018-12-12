Полиция задержала около 30 человек перед матчем "Шахтер" – "Лион"

В Киеве перед матчем Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" столичная полиция задержала группу молодых людей, которые провоцировали правоохранителей возле НСК "Олимпийский".

Инцидент произошел накануне футбольного матча рядом со станцией метро "Олимпийская". Никто из граждан не пострадал, передает пресс-служба полиции Киева.

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Правонарушители высказывались нецензурной бранью в адрес полицейских, бросались снегом, пытались ударить пеший патруль и расшатывали ограждающие турникеты. На замечания правоохранителей они не реагировали.

За совершение противоправных действий 27 человек направляют в территориальное управление полиции, где будут установлены анкетные данные этих граждан и в дальнейшем предоставлена правовая оценка их действиям.



В Киеве правоохранители задержали нарушителей перед матчем Лиги чемпионов

Также в пресс-службе отметили, что полиция продолжает на месте обеспечивать общественный порядок и будет сразу реагировать на любые нарушения.

Напомним, что матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" состоится в среду, 12 декабря. Почтаток – в 22:00.

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