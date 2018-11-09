Политическая реклама в Украине: выборы-2012 – возврат к диктатуре и сопротивление оппозиции

Украина вошла в предвыборную осень. Хотя президентская кампания-2019 официально начнется лишь через несколько месяцев, но политической рекламы уже достаточно. Накануне очередных выборов 24 канал напоминает, как агитировали и манипулировали в 2012 году, во время парламентских выборов, и что эти гонки предвещали для страны.

Предпосылки парламентской кампании-2012

После победы на президентских выборах в 2010 году Виктор Янукович начал выстраивать вертикаль власти под себя и свою "Семью" – олигархический клан, чье руководство (если это можно так назвать) страной едва не привело к потере государственности и превращение Украины в марионетку России.

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За два года правительство Николая Азарова, которого Янукович назначил премьер-министром, провело ряд законодательных изменений, которые были выгодны Партии регионов и негативно сказались на общественно-политической жизни Украины. В частности, эти изменения касались и избирательного законодательства. Так, в ноябре 2011 года Верховная Рада приняла новый закон, согласно которому устанавливался пятипроцентный проходной барьер и смешанная избирательная система: 225 депутатов избраны в общегосударственном многомандатном округе, а другие 225 – по мажоритарной системе в одномандатных округах.

К участию в гонке допускались только политические партии, зато блоки, которые состоят из партий, выбывали из кампании. Это, по мнению экспертов, сделали для того, чтобы разрозненная оппозиция не смогла объединиться.

В 2011-м Янукович упрятал за решетку экс-премьера Юлию Тимошенко, а через год – еще одного оппозиционного лидера Юрия Луценко.

Кроме того, был принят языковой закон "Кивалова-Колесниченко", который лишь углубил раскол между Востоком и Западом Украины, ростки которого были заложены политтехнологами "регионалов" в 2003-2004 годах.

Эти и другие моменты привели к тому, что украинское общество еще до начала избирательной кампании выражало недоверие к честности выборов-2012.

Запрос на "третью силу"

Это был год, когда социология как наука, которая достаточно точно предсказывает результаты выборов, полностью проиграла. И проблема не столько в заказных рейтингах или использовании социологии как предвыборной технологии, где происходили разного рода манипуляции и фальсификации предвыборных рейтингов, а в том, что люди просто отказывались рассказывать интервьюерам, которые проводили опрос, о своих фаворитах и говорили, что еще не определились с выбором. Именно это дало достаточно интересный результат, потому что в Киеве на мажоритарке, практически во всех округах показатели демонстрировали, что выигрывают представители Партии регионов. Однако в результате они не выиграли ни в одном. "Свобода" же показала сногсшибательный результат – она фактически удвоила прогнозы, и вместо 5% набрала 10%,

– рассказывает политолог Александр Леонов.

Важным моментом, который, по мнению эксперта, впервые сыграл на выборах – это запрос на "третью силу", которой оказалась партия Виталия Кличко "Удар". Запрос, продолжает Леонов, был направлен на то, чтобы появилась сила, которая отличалась от главных конкурентов парламентских гонок. В 2012-м ими были Партия регионов и Объединенная оппозиция, которая играла на противостоянии власти и на том, что ее фактический лидер – Юлия Тимошенко – была в заключении.

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"Ударная" предвыборная кампания партии Кличко

"Настало время удара" – лейтмотив всей политической рекламы этой политсилы. Ее лидера Виталия Кличко знали и уважали не только в Украине, но и за ее пределами, поэтому политтехнологи сделали ставку на его звездной персоне и предложили избирателю голосовать за сильного, порядочного и открытого лидера, который приведет в политику новые лица. "Удар" ориентировался на молодежь и население трудоспособного возраста, обещая борьбу с коррупцией, реформы в области образования и медицины, а также европейский курс развития Украины.



Политическая реклама партии "Удар Виталия Кличко" была преимущественно ориентирована на молодежь



"Ударники" обещали люстрировать всех чиновников-коррупционеров

В видеороликах "Удара" главными персонажами были простые люди и, соответственно, социальная тематика, а сам Кличко всегда появлялся уже в конце рекламы, что, по мнению специалистов, было признаком хорошего тона в политической агитации.

Видео в поддержку партии " Удар Виталия Кличко":

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Сопротивление диктатуре

В начале 2012 года лидеры оппозиционных партий решили объединиться и стать единым фронтом против режима Януковича. Так был создан Комитет сопротивления диктатуре и Объединенная оппозиция (ОО), в которую вошли ВО "Батькивщина", "Фронт Перемен", "НУНС", ВО "Свобода", "Гражданская Позиция" и "УДАР". Члены ОО договорились о создании единой фракции в новоизбранном парламенте.

Именно тогда появился этот скелет – Арсений Яценюк, Александр Турчинов и еще несколько достаточно влиятельных представителей "Батькивщины" и "Фронта перемен", которые в итоге в 2014 году объединились для того, чтобы превратиться в новую партию,

– замечает Леонов.



Подписание соглашения о коалиции оппозиционных партий накануне выборов-2012

Что касается Тимошенко, то она даже в заключении смогла стать главным лицом избирательной кампании Объединенной оппозиции: ее портреты не исчезли с билбордов и агитационных материалов. Но теперь рядом с Леди Ю на щитах красовался и Арсений Яценюк.



Главным лозунгом оппозиции на выборах-2012: "Мы объединились ради Украины"



Объединенные оппозиционеры из ВО "Батькивщины" обещали остановить олигархический клан Партии регионов

В телерекламе оппозиции не напрямую обыгрывалась все негативные стороны политического окружения Януковича: смотрите видео

Призыв "Голосуй за себя, голосуй за Батькивщину" стал последним лозунгом предвыборной кампании Объединенной оппозиции в 2012 году.



ВО "Батькивщина" использовала стилистику предыдущих лет: минимализм в дизайне, сочетание контрастных красного, черного и белого цветов

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Стабильная критика "папередников"

Что касается "регионалов", то во время предвыборной гонки партия не отошла от своих мессиджей и сине-белой визуальной картинки. Если в 2007-м политическая сила Януковича обещала стабильность, то в 2012-м она, судя по билбордам, якобы была достигнута. Политтехнологи Партии регионов пытались сыграть на контрасте, убеждая избирателя в том, что все беды Украины – от "оранжевых" "папередников", а Янукович и его команда обеспечит стране благосостояние.



"Регионалы" убеждали избирателей в том, что "оранжевые" лидеры привели Украину к разрухе

В агитационных роликах Партии регионов также было много антипиара оппозиционных политиков. По подсчетам социологов, именно "регионалы" крутили больше всего телерекламы.

Антиреклама партии "Удар Виталия Кличко" от "регионалов": смотрите видео

Видеоролики "регионалов" – это сплошная критика "оранжевых" политиков:

Кроме этого, Партия регионов "продавливала" больную для общества тему языка, обещая придать русскому статус государственного.



В 2012 году языковой вопрос не исчез из предвыборной программы "сине-голубых"

Бабушка не голосует за "регионалов"

Но и без черного пиара Партии регионов не обошлось. К тому же, очень удачного. Наверняка, большинство вспомнит билборд с бабушкой и котом, который наделал немало шума в 2012 году. Его автора – Максима Голосного, общественного деятеля из Днепропетровщины – даже объявили во всеукраинский уголовный розыск без каких-либо обвинений, а владельца рекламного щита после телефонного разговора с топ-чиновником из окружения Януковича увезли в реанимацию.



Билборд с бабушкой и котом стал популярным интернет-мемом на годы

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Путь "не туда"

Как бы там ни было, но представители Партии регионов взяли свои голоса в Восточной, Западной и частично Центральной Украине. Конечно, они рассчитывали на большее, однако, если бы тогда не действовала мажоритарная система, то "регионалы" и коммунисты потеряли бы значительный процент голосов. Именно мажоритарка позволила создать большинство в парламенте. Не конституционное, но тем не менее, акцентирует внимание Леонов.

"В 2012 году активно разыгрывалась тема национализма. Подозреваю, что частично даже "регионалы" подыгрывали "Свободе" для того, чтобы создать так называемых жупелов (антиподов себе – "24") в Совете, а также подогреть страх угрозы национализма, но люди тогда активно голосовали за "свободовцев", и не только за убеждения или то, что им действительно симпатизировал лидер партии Олег Тягнибок, а потому, что они надеялись, что "Свобода" – это та сила, которая даст "регионалам" в морду, – отмечает аналитик.



"Свобода" – еще одна политическая сила, которая, как и "Удар" Кличко, успешно "выстрелила" во время выборов в 2012-м

По словам Леонова, ставка на массовую рекламу и относительную экономическую стабильность все равно не сыграла для Партии регионов. Для клики Януковича начало вылезать боком ее наступление на средний и малый бизнес.

Бизнес понял, что творится, поэтому косвенно, но финансировал оппозиционные партии. В воздухе чувствовалось, что все идет совсем не туда, даже стабильность гривны была искусственной. Зарождался тотальный контроль над оборотом валюты. На подсознательном уровне люди понимали, что все идет к созданию полицейского государства по российскому образцу, где бизнес нельзя делать без согласия властей,

– с грустью вспоминает эксперт.

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