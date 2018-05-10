Полмиллиона одесситов ближайшие дни останутся без воды

В течение 10-11 мая 2018 года в 3-х районах Одессы отключат водоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканал".

Читайте также: Ехал "на Берлин": в Одессе полиция гонялась за авто с советским флагом

Воды в кране не будет в Приморском, Малиновском и Киевском районах. Причиной отключения стали ремонтные работы. К системе водоканала монтируют новую трубу.

В течение следующих двух дней в указанных районах будут круглосуточно работать бюветы, кроме того жителям будут подвозить свежую воду в цистернах.