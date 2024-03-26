"В необычной форме": Польша анонсировала переговоры с Украиной по блокаде на границе

В течение длительного промежутка времени на украинско-польской границе царит напряжение из-за протестов фермеров соседней страны. Сейчас Польша сообщила о переговорах.

Напомним, что польские фермеры решили прекратить блокаду российской границы. Причиной такого неожиданного решения стали грядущие пасхальные праздники.

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Польша сообщила о переговорах с украинской стороной

Сообщается, что 27 марта министр аграрной политики Украины Николай Сольский проведет переговоры со своим коллегой Чеславом Секерским. В диалоге примут участие представители ассоциаций польских аграриев.

Польский чиновник напомнил, что завтра в Польшу прибывает делегация правительства нашего государства. И уже на четверг, 28 марта, запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши.

Завтра мы встречаемся в необычной форме. Потому что кроме украинских и польских министров сельского хозяйства, заместителей министров, советников будут присутствовать представители ассоциаций производителей различных растений. Мы хотим, чтобы этот диалог спустился на уровень производителей,

– рассказал польский министр.

В то же время Секерский отметил, что переговоры с Украиной "будут сложными", поскольку наша страна хочет сохранения либерализации торговли с Евросоюзом.

Ранее министр экономики Тарас Качка говорил, что как украинское, так и польское правительства ставят цель – разблокировать границу, потому что она заблокирована польскими фермерами, которые протестуют.

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