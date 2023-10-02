На фоне споров: Польша передала Украине партию отремонтированных танков Leopard 2

Польша передала Силам обороны Украины партию отремонтированных танков Leopard 2. Также идет работа и над другими боевыми машинами.

Об этом сообщили в Польской оружейной группе. Также там рассказали о другом сотрудничестве.

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Польша передала Украине отремонтированные танки

В польской компании Polska Grupa Zbrojeniowa сообщили о новой партии отремонтированных Leopard для Украины.

Пока другие делают заявления по поводу будущего, мы действуем в консультациях с украинской стороной. Первые танки Leopard, специально отремонтированные в "Бумар-Лабендах" (польская компания, базирующаяся в Гливицах, – 24 Канал), были получены украинской стороной. Работа над следующими машинами продолжается,

– говорится в сообщении.

Смотрите фото отремонтированных Leopard / Фото Polska Grupa Zbrojeniowa

Также в компании рассказали, что украинские солдаты воюют с польскими "Перунами", "Гротами", "Крабами" и "Росомахами", изготовленными на заводах PGZ.

"Мы постоянно расширяем сотрудничество в сфере поставок амуниции, запчастей и сервисного обслуживания техники. Мы поддерживаем Украину на постоянной основе, определяя приоритеты в рамках созданных рабочих групп", – подчеркнули в Польской оружейной группе.



Силы обороны используют польскую технику / Фото Polska Grupa Zbrojeniowa

Кроме этого, в компании отметили, что более года в рамках сложившихся отношений с украинской стороной работают через компанию специального назначения PGZ Sevice Orel, которая обслуживает тяжелую технику на месте, близко к линии фронта.

"Это наглядно демонстрирует, что нашим приоритетом является оказание реальной помощи воюющим украинским солдатам", – подчеркнули в Polska Grupa Zbrojeniowa.

Смотрите, как ремонтируют технику у линии фронта / Фото Polska Grupa Zbrojeniowa

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