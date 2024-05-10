Построят бункеры и выкопают траншеи: Польша укрепляет территорию на границе с Россией и Беларусью
Источник:Radio ZET
Очевидно, некоторые страны НАТО серьезно обеспокоены вероятной вооруженной агрессией России против Альянса. Поэтому свои границы укреплять начала и Польша.
После вторжения страны-агрессора в Украину руководство Польши обеспокоилось собственной безопасностью и сообщило о планах укрепить оборону границ с Россией и Беларусью. Так, страна планирует продолжать осуществлять соответствующие меры. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
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Польша укрепляет свою границу
У главы оборонного ведомства Польши Владислава Косиняк-Камыш спросили, стоит ли стране строить бункеры, рыть рвы и траншеи на границе с Беларусью и Россией на фоне последних событий.
Польский министр обороны согласился и добавил, что руководство страны уже готовит план по строительству бункеров и рытью траншей. Более того, он сообщил, что Польша фактически уже укрепляет свою границу.
Мы ремонтируем и укрепляем плотину, в Подляском воеводстве есть военная группа. Люблинское, Мазовецкое, Варминско-Мазурское воеводства, наличие армии, наличие союзных войск,
– подчеркнул он.
По его словам, по состоянию на сегодня по этому поводу ведется комплексная работа.
На днях Польша снова поднимала авиацию: что об этом известно
- После 5 утра Оперативное командование Вооруженных сил Польши предупредило людей о возможном шуме от самолетов в юго-восточной части страны, что связано со взлетом истребителей Польши и союзников. Польские военные объяснили, что взлет авиации связан с российской ракетной атакой по территории Украины. Были начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.
- Впоследствии, после 7 утра, польское командование сообщило о снижении уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины. Поэтому, деятельность польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши прекратили.
- Еще раньше, а именно – 29 марта, Россия массированно атаковала Украину ракетами различных типов и дронами-камикадзе типа "Шахед". На фоне этого в Польше также поднимали авиацию. В частности, поздно вечером 26 апреля и ночью 27 апреля поляки уже дважды взлетали из-за того, что россияне атаковали территорию Украины ракетами, в частности, "Кинжалами".