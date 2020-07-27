В первом полугодии 2020 Польша выдала украинцам 270 тысяч 360 виз. Это на 44,2% меньше, чем за первые полгода 2019 года.

За первую половину прошлого года Польша выдала украинцам 484 тысячи 377 виз, рассказал МИД Польши в ответ на запрос Укринформа.

Интересно Домой не хотят: большинство украинских заробитчан хотят остаться в Польше – опрос

Всего за первую половину 2020 Польша выдала 269 тысяч 875 виз типа D. Это долгосрочные визы, которые дают возможность находиться только на территории той страны, которая их выдает. Этот показатель на 44% меньше, чем в прошлом году.

Кроме того, украинцы за этот период получили 485 шенгенских виз типа C. Это сразу на 77% меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 2 тысячи 112.

Такое резкое падение выдачи виз объясняют пандемией коронавируса. В частности, из-за карантина в Украине были закрыты польские консульства и визовые центры в Украине.