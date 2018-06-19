Сенегал победил Польшу благодаря автоголу и курьезному взятию ворот

Сборная Сенегала получила несколько неожиданную победу на Чемпионате мира над сборной Польши. Способствовали этому ошибки польской сборной в защите.

В группе H накануне уже произошла сенсация, когда Япония неожиданно обыграла сборную Колумбии. Польша и Сенегал в этом квартете были вторыми в пересчете на выход из группы. Поэтому победа в этом матче увеличивала шансы на плей-офф. И по мнению букмекеров, больше шансов было у сборной Польши.

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Игра показала, что Сенегал тоже готов к противостоянию со сборной Польши. Команды обменялись моментами, однако без забитых голов. Африканская сборная нашла что противопоставить главной атакующей единице сборной Польши – Роберту Левандовски. Форвард "Баварии" в этом матче засветился лишь однажды, когда во втором тайме обокрал защитников Сенегала и имел возможность выйти один на один на ворота соперников. Однако его сбил Сане, за что получил желтую карточку. После этого Левандовски выполнял штрафной, но удар в угол ворот в эффектном прыжке отбил НьДиайе.

Когда это произошло, сборная Польша уже проигрывала 0:1. Гол поляки пропустили незадолго до перерыва. Лукас Пищек проиграл борьбу неподалеку своей штрафной Мбайе Ньянг, который отдал пас на Садьо Мане. Последний же отпасовал на Идрисса Гуйе, который решил пробивать по воротам. Его удар не был слишком сложен для Войцеха Щесны. Однако мяч задел ногу Тьягу Ционека и влетел в ворота мимо голкипера.

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Во втором тайме Ньянг сам забьет в ворота сборной Польши. "Ассистировал" ему в этом моменте будет Крыховяк. Поляк неудачно отдаст сильный пас верхом на своего голкипера, не заметив, что там находился Ньянг. Сенегалец сполна воспользуется моментом и выскочит на ворота поляков. Щесны, который покинет рамку ворот, не сможет перехватить мяч за пределами штрафной. Гол будет забит уже в пустые ворота.



Сократить отставание и вернуть интригу в матч поляки смогут уже в конце игры. На 86 минуте главный антигерой Крыховяк замкнет головой навес со штрафного, пробив в противоход вратарю. Гол зачислят не сразу. Судья будет ожидать решения, не было ли в этом моменте офсайда. И только потом зачислит его.

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Больше команды в этом матче не забивали. Поляки, как и колумбийцы, свой первый матч в группе проиграли. Именно эти сборные сыграют между собой в следующем матче 23 июня.

Польша – Сенегал 1:2

Голы: Крыховяк, 86 – Ционек, 38 (авт), Ньянг, 60