20:59
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 17°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Сенегал победил Польшу благодаря автоголу и курьезному взятию ворот

127 Читати новину українською
Польша – Сенегал результат матча Чемпионата мира 2018
Польша – Сенегал результат матча Чемпионата мира 2018

Сборная Сенегала получила несколько неожиданную победу на Чемпионате мира над сборной Польши. Способствовали этому ошибки польской сборной в защите.

В группе H накануне уже произошла сенсация, когда Япония неожиданно обыграла сборную Колумбии. Польша и Сенегал в этом квартете были вторыми в пересчете на выход из группы. Поэтому победа в этом матче увеличивала шансы на плей-офф. И по мнению букмекеров, больше шансов было у сборной Польши.

Читайте также: Польша – Сенегал: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Игра показала, что Сенегал тоже готов к противостоянию со сборной Польши. Команды обменялись моментами, однако без забитых голов. Африканская сборная нашла что противопоставить главной атакующей единице сборной Польши – Роберту Левандовски. Форвард "Баварии" в этом матче засветился лишь однажды, когда во втором тайме обокрал защитников Сенегала и имел возможность выйти один на один на ворота соперников. Однако его сбил Сане, за что получил желтую карточку. После этого Левандовски выполнял штрафной, но удар в угол ворот в эффектном прыжке отбил НьДиайе.

Когда это произошло, сборная Польша уже проигрывала 0:1. Гол поляки пропустили незадолго до перерыва. Лукас Пищек проиграл борьбу неподалеку своей штрафной Мбайе Ньянг, который отдал пас на Садьо Мане. Последний же отпасовал на Идрисса Гуйе, который решил пробивать по воротам. Его удар не был слишком сложен для Войцеха Щесны. Однако мяч задел ногу Тьягу Ционека и влетел в ворота мимо голкипера.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: турнирная таблица

Во втором тайме Ньянг сам забьет в ворота сборной Польши. "Ассистировал" ему в этом моменте будет Крыховяк. Поляк неудачно отдаст сильный пас верхом на своего голкипера, не заметив, что там находился Ньянг. Сенегалец сполна воспользуется моментом и выскочит на ворота поляков. Щесны, который покинет рамку ворот, не сможет перехватить мяч за пределами штрафной. Гол будет забит уже в пустые ворота.

Сократить отставание и вернуть интригу в матч поляки смогут уже в конце игры. На 86 минуте главный антигерой Крыховяк замкнет головой навес со штрафного, пробив в противоход вратарю. Гол зачислят не сразу. Судья будет ожидать решения, не было ли в этом моменте офсайда. И только потом зачислит его.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей

Больше команды в этом матче не забивали. Поляки, как и колумбийцы, свой первый матч в группе проиграли. Именно эти сборные сыграют между собой в следующем матче 23 июня.

Польша – Сенегал 1:2

Голы: Крыховяк, 86 Ционек, 38 (авт), Ньянг, 60

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
На чому підловив російських "іхтамнєтов" журналіст, аби довести їхню участь у війні на Донбасі
сегодня, 18:00 На чому підловив російських "іхтамнєтов" журналіст, аби довести їхню участь у війні на Донбасі
Віталій Дейнега 235
Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
сегодня, 17:01 Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
Блог Медіа 1819
Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
сегодня, 15:01 Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
Ірина Овчар 578
Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
сегодня, 14:00 Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
Дмитро Гнап 231
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сегодня, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 2323
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук