Полтавская "Ворскла" начала продажи билетов на матчи против "Арсенала" и "Спортинга": цена

Полтавская "Ворскла" готовится к матчам Лиги Европы и принимать на домашнем стадионе английский "Арсенал", португальский "Спортинг" и азербайджанский "Карабах».

Читайте также: "Ворскла" в Лиге Европы: календарь матчей и соперники

Стоит отметить, что "Ворскла" будет играть в Лиге Европы на своем стадионе в Полтаве, который вмещает 25 тысяч зрителей.

В четверг, 6 сентября, билеты на все матчи Лиги Европы на стадионе "Ворскла" имени Бутовского поступили в продажу. Их цена – от 300 гривен.

Как указано на сайте полтавского клуба, уже реализовано более 3000 билетов на игры Лиги Европы в Полтаве.

"Интересно, что из этого количества 2400 билетов уже приобретено на игру "Ворсклы" и лондонского "Арсенала", который состоится в конце ноября", – говорится в сообщении клуба.

Читайте также: Сколько "Динамо" и "Ворскла" заработают в Лиге Европы