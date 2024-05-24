Тогда у россиян все будет "гореть": насколько реально разрешение США на удары по стране-агрессору

Ситуация с разрешением на удары американским оружием по территории России, где сосредоточены основные склады и группировка врага, сдвинулась с мертвой точки. Однако несмотря на то, что ряд политиков из США сделали обнадеживающие заявления, пока рано делать какие-либо выводы.

Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Несколько ключевых государственных деятелей Соединенных Штатов Америки высказали мнение о предоставлении Украине разрешения на удары по территории страны-агрессора американским оружием. Впрочем, пока единодушного положительного решения, к сожалению, нет.

Важно Решение в процессе: что заставит США разрешить Украине бить по России

Процесс запущен

Министр обороны США Ллойд Остин 20 мая на пресс-конференции по итогам 22-й встречи в формате "Рамштайн" выразил ожидания, что Украина не будет применять оружие за пределами страны.

"По моему мнению, они (украинцы – 24 Канал) должны сосредоточиться на ближнем бою и убедиться, что они поражают те цели, которые будут иметь успех в ближнем бою. Вы знаете, что наша позиция была такой и раньше, и такой останется мое мнение и в будущем", – подчеркнул глава Пентагона.

Ллойд Остин скептически относился к атакам Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы. Он посоветовал украинцам сосредоточиться на других целях. Мол, удары по НПЗ могут влиять на глобальную энергетическую ситуацию.

В ответ на довольно категорическое заявление Остина группа конгрессменов США обратилась к американскому министру обороны с призывом разрешить использовать западное вооружение для ударов по территории вражеской страны. Стоит отметить, что эта группа состоит из 16 конгрессменов, из которых половина республиканцев и половина демократов. То есть, это двухпартийная инициатива.

Соответствующее письмо было размещено 21 мая на странице комитета по разведке Палаты представителей США в сети Х.

Мы должны быть рады и надеяться, что Конгресс начнет за это голосовать. Тогда у россиян все будет "гореть". Я имею в виду, в ментальном смысле,

– отметил Шейтельман.

В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Украине нужно позволить вести войну со страной-агрессором так, как мы считаем нужным. Ведь попытка контролировать усилия на микроуровне не очень хорошая идея.

"Вероятно, он (Джонсон – 24 Канал) понимает, что ситуация безвыходная, ведь для того, чтобы сейчас защитить Харьковскую и Сумскую области от российских атак, мы должны бить по войскам врага, которые стоят по ту сторону нашей границы", – добавил политтехнолог.

Что говорят в США и мире об ударах по России