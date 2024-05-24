Тогда у россиян все будет "гореть": насколько реально разрешение США на удары по стране-агрессору
Ситуация с разрешением на удары американским оружием по территории России, где сосредоточены основные склады и группировка врага, сдвинулась с мертвой точки. Однако несмотря на то, что ряд политиков из США сделали обнадеживающие заявления, пока рано делать какие-либо выводы.
Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Несколько ключевых государственных деятелей Соединенных Штатов Америки высказали мнение о предоставлении Украине разрешения на удары по территории страны-агрессора американским оружием. Впрочем, пока единодушного положительного решения, к сожалению, нет.
Важно Решение в процессе: что заставит США разрешить Украине бить по России
Процесс запущен
Министр обороны США Ллойд Остин 20 мая на пресс-конференции по итогам 22-й встречи в формате "Рамштайн" выразил ожидания, что Украина не будет применять оружие за пределами страны.
"По моему мнению, они (украинцы – 24 Канал) должны сосредоточиться на ближнем бою и убедиться, что они поражают те цели, которые будут иметь успех в ближнем бою. Вы знаете, что наша позиция была такой и раньше, и такой останется мое мнение и в будущем", – подчеркнул глава Пентагона.
В ответ на довольно категорическое заявление Остина группа конгрессменов США обратилась к американскому министру обороны с призывом разрешить использовать западное вооружение для ударов по территории вражеской страны. Стоит отметить, что эта группа состоит из 16 конгрессменов, из которых половина республиканцев и половина демократов. То есть, это двухпартийная инициатива.
Соответствующее письмо было размещено 21 мая на странице комитета по разведке Палаты представителей США в сети Х.
Мы должны быть рады и надеяться, что Конгресс начнет за это голосовать. Тогда у россиян все будет "гореть". Я имею в виду, в ментальном смысле,
– отметил Шейтельман.
В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Украине нужно позволить вести войну со страной-агрессором так, как мы считаем нужным. Ведь попытка контролировать усилия на микроуровне не очень хорошая идея.
"Вероятно, он (Джонсон – 24 Канал) понимает, что ситуация безвыходная, ведь для того, чтобы сейчас защитить Харьковскую и Сумскую области от российских атак, мы должны бить по войскам врага, которые стоят по ту сторону нашей границы", – добавил политтехнолог.
Что говорят в США и мире об ударах по России
- После визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, его позиция относительно атак по территории агрессора несколько изменилась. На днях он отметил, что когда дело доходит до разрешения и одобрения атак за пределами Украины, то нашей стране придется принимать собственные решения.
- В МИД Великобритании заявил, что Украина имеет полное право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России. По словам министра иностранных дел, только Киев решает, как, когда и по каким целям применять британское оружие.
- Председатель комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж настоял, на снятии запрета относительно ударов Украины по территории России. Он добавил, что такое решение будет законным, ведь оно "положит конец неприемлемой асимметрии между агрессором и жертвой".