"Полуобнаженная девушка с открытым ртом": в Харькове демонтировали сексистскую рекламу кафе

В Черновцах из-за дискриминации и нарушения прав женщин заставили снять рекламу с билборда, а владельцев заведения обвинили в том, что используют женщину как украшение и сексуальный объект.

Такая креативная реклама кафе в Черновцах вызвала нешуточный резонанс.

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Опубликовала ее в Facebook Лига защиты прав женщин. Они возмущаются, что на билборде – все намеки на сексуальные отношения, а женщина является той самой изюминкой, которая не имеет никакого отношения к рекламируемому продукту.

Если организации нечего предложить, и она рекламирует свой товар только через такие методы, то тогда возникают у меня сомнения по поводу такой рекламы,

– заявил региональный представитель Лиги защиты прав женщин Вадим Ткач.

Активисты написали жалобу в Государственную службу защиты прав потребителей. Экспертное заключение однозначное – нарушения действительно есть.

Во-первых, этот рекламный материал содержит изображения обнаженного женского тела, которое никоим образом не связано со спецификой продукции, рекламируемой на данном билборде. При этом женщина рассматривается в качестве сексуального объекта,

– отметил директор Главного управления Госпродпотребслужбы Черновицкой области Александр Александрюк.

За сексизм владельцев заведения оштрафовали на 1250 гривен. Заказчик вину признал и демонтировал билборд. В кафе, которое и популяризировали таким образом, комментировать недобросовестную рекламу не хотят.

Похожие сексистские рекламы можно найти почти по всей Украине. В частности, на видео рекламы львовского кафе девушки рассказывают, какой именно кальян им нравится. Казалось бы, ничего дискриминационного. Впрочем, неоднозначными репликами и жестами они провоцируют зрителей на эротические мысли.

Прославилась и реклама магазина техники. Здесь поощряют покупателей пошлыми лозунгами вроде: "Взяла кредит, а не то, что ты подумал". Возмущает и рекламный ролик автозаправочных станций с провокационным названием "Люблю, когда она заводится". Также вызвала волну возмущения общественности и реклама киевской перепички, на которой есть обнаженные части женского тела.

В таких случаях юрист советует писать жалобы.

Хотя у нас и очень небольшие суммы штрафов, но они все равно будут стимулировать предприятия действовать согласно стандартам. Европа уже давно на этом пути устранения дискриминационных принципов в рекламе,

– ответила юрист Татьяна Шепелько.

Только за 4 месяца активисты выявили 240 сексистских высказываний в рекламе, правда, нарушителей оштрафовали.