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Полуобнаженные модели Адво Абоа и Наоми Кэмпбелл украсили юбилейную обложку глянца

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Адво Абоа и Наоми Кэмпбелл для Love Magazine
Адво Абоа и Наоми Кэмпбелл для Love Magazine / Instagram / @thelovemagazine

Британский фэшн-журнал Love Magazine в этом году празднует юбилей – 10 лет с момента основания журналисткой и стилисткой Кэти Гранд. Знаменитые модели Адво Абоа и Наоми Кэмпбелл стали звездами глянца.

На новой обложке выпуска Love Magazine, который выйдет в продажу 6 августа, модели касаются друг друга носами в откровенных образах. Их интимные зоны груди заклеены розовой лентой со словом Love, а на головах размещены причудливые головные уборы.

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Автором снимка стал знаменитый дуэт фотографов Mert & Marcus (Мерт Алас и Маркус Пигготт). Пока в сети доступно лишь одно фото со съемки. Глянец Love Magazine выходит 2 раза в год и это будет 20-й выпуск модного журнала.


Адво Абоа и Наоми Кэмпбелл для Love Magazine

Теги: LifeStyle Мода Эротика Наоми Кэмпбелл
Источник: 24 Канал
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